‘Showgirl’ de Taylor Swift fuerte en la semana 2 con 338.000 unidades de álbumes

Nadie hubiera esperado Taylor Swift‘s «La vida de una corista«perdió su control en la lista de álbumes en la semana 2, y de hecho se mantuvo en la cima de la lista cartelera 200con 338.000 unidades de álbumes equivalentes en su segunda semana.

La semana pasada, Swift estableció un récord en los libros de datos modernos con 4.002 millones de unidades contabilizadas. Aunque la cifra de esta semana marcó una caída predeciblemente significativa con respecto a ese récord, incluso la segunda semana de “Showgirl” se ubicó como la quinta mejor semana para cualquier álbum de este año, según Cartelera y Luminar. Los únicos álbumes que tuvieron un número superior a 338.000 unidades en un solo cuadro este año fueron las cifras de la primera semana de lanzamientos de Wallen, The Weeknd, Sabrina Carpenter y, por supuesto, el recuento de debut de Swift.

Desglosando esa cifra de 338.000 para la segunda semana de Swift, 101.000 de esas unidades provinieron en forma de ventas puras de álbumes, informó Billboard. Esa cifra de ventas representó la mayor caída para “Showgirl” en la semana 2, un 97% menos, después de una primera semana que incluyó todas las preventas del álbum, más una serie de variantes de solo la semana de lanzamiento. Sin embargo, 101.000 es una cifra de ventas puras que pocos álbumes contemporáneos alcanzan en una semana, y “Showgirl” tuvo poca competencia para situarse fácilmente en la cima de la lista separada de Mejores Álbumes de Ventas de Billboard por segunda semana.

El streaming tuvo una mayor influencia, por debajo de la gigantesca cifra de la primera semana en solo un 55%. Las pistas del álbum obtuvieron la asombrosa cifra de 307,59 millones de transmisiones oficiales bajo demanda, lo que se calcula en la fórmula del gráfico en 236.000 unidades SEA (álbum equivalente en transmisión). No hace falta decir que “Showgirl” no tuvo ningún rival para regresar al número 1 en la lista de mejores álbumes en streaming de Billboard.

“I’m the Problem” de Wallen pasó una docena de semanas no consecutivas en el número uno este año. Esa es una carrera en la cima del Billboard 200 que Swift sin duda esperará igualar en los próximos meses. Al observar el calendario de lanzamientos, parece que no habrá muchos obstáculos en el camino de un reinado extendido, ya que no hay más éxitos de taquilla pop obvios programados para salir entre ahora y finales de 2025, salvo sorpresas de último minuto de una superestrella.