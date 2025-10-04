‘Showgirl’ Beats ‘Smashing Machine’ de Taylor Swift

La taquilla de octubre comienza atrapada entre el rock y una base de fanáticos. Taylor Swift«La fiesta oficial de lanzamiento de un espectáculo» ganará el fin de semana después de ganar $ 15.8 millones el viernes desde 3,702 ubicaciones. Mientras tanto, el drama de Dwayne Johnson «La máquina de aplastamiento«Se ve cansado, paseando en el lado bajo de sus proyecciones para un debut en el tercer lugar.

Han pasado casi dos años desde que Swift gobernó la taquilla con su documento de concierto «Taylor Swift: The Eras Tour», que alcanzó nuevas alturas con un fin de semana de apertura de $ 96 millones, el segundo más alto para un lanzamiento de octubre. «La fiesta de lanzamiento oficial de una chica de espectáculo» no será la misma fuerza de éxito de taquilla, pero es un evento más único. El lanzamiento, manejado por la distribución de teatros AMC, solo se anunció hace dos semanas, con poca promoción más allá de la esfera de Swiftie. Está listo para dejar pantallas después del domingo, con una carrera limitada de tres días. Swift, un empujador de numerología de una carrera, precios fijos de boletos a $ 12, más altos que el promedio nacional, pero más bajo que los de los principales mercados. Sin embargo, eso no se extiende a auditorio de gran formato como Dolby, donde los stubs vienen con un recargo.

Más allá de esos factores distintivos, «la fiesta de lanzamiento oficial» también extiende la definición de una película. Programado para promocionar el recién lanzado álbum de estudio de Swift, el lanzamiento empaqueta un video musical, imágenes detrás de escena y videos líricos sin blasfemias para nuevas canciones en un tiempo de ejecución de 89 minutos. En las redes sociales, Swift dijo que bailar es «opcional pero muy alentado». Sus fanáticos están en vigor para la experiencia teatral, paseando el lanzamiento para un fin de semana de apertura entre los $ 25 millones y $ 30 millones. No es una sorpresa: la firma de encuestas de audiencia Cinema Score encuestó una calificación superlativa «A+» entre los primeros espectadores.

Atrapado en la Estampida Swiftie, «The Smashing Machine» de A24 ganó alrededor de $ 2.6 millones en el viernes y se avisaron desde 3,345 ubicaciones. La película biográfica de UFC, encabezada por Johnson, que convirtió una nueva hoja con un papel dramático, se había posicionado como el nuevo lanzamiento principal para este fin de semana hasta que «la fiesta de lanzamiento oficial de un showgirl» plantó su bandera en septiembre, asumiendo una buena parte de auditorios de formato grande premium con ella.

«Smashing Machine» ahora espera rascar su seguimiento previo al fin de semana, que había proyectado una apertura al norte de $ 8 millones. Parece probable que termine como la apertura más baja de Johnson como protagonista: una marca baja actualmente en poder del thriller de 2010 «más rápido» ($ 8.5 millones). Es un inicio cojeador para el drama. Con un presupuesto de producción de $ 50 millones, «Smashing Machine» está empatado en la película más cara de A24, coincidiendo con los costos de la película de carretera distópica del año pasado «Civil War».

La apertura silenciada para «Smashing Machine» sigue un buen impulso promocional de Johnson y la coprotagonista Emily Blunt, además de un debut en el Festival de Cine de Venecia en el Festival de Cine de Venecia, donde el cineasta Benny Safdie, uno de los dos hermanos que dirigió el éxito de 2019 de A24 «Uncut Gems», se llevó el premio al mejor director. Las reseñas son positivas, aunque han hecho un toque desde el fuerte lanzamiento del festival. Pero el público parece mucho menos interesado en la película, con Cinema Score con una tibia calificación «B-«.

Cayendo al cuarto lugar, el lanzamiento de Universal de «Gabby’s Dollhouse: The Movie» está demostrando un sorteo menos sostenible, agregando $ 1.2 millones el viernes y proyectando un recorrido de $ 4.7 millones en el segundo semana, lo que marcaría una fuerte caída del 66%. Las características familiares generalmente muestran piernas más fuertes que eso, pero la producción de animación de DreamWorks no está girando mucho sorteo teatral de la popularidad de la transmisión de la serie Netflix en la que se basa. Proyectado para alcanzar un total nacional de $ 21 millones hasta el domingo, «Gabby’s Dollhouse» se está desacelerando rápidamente.

También abrió este fin de semana, el relanzamiento de Disney de «Avatar: The Way of Water», cronometró el cronometrado por delante del «Fuego y Ash y Ash y Ash» de tres cuencas, remiló a $ 1.1 millones en el viernes y se avisaron en 2,140 ubicaciones. La reedición obtuvo algunos auditorios de gran formato premium, compartiendo con «Smashing Machine», «,Una batalla tras otra«Y Taylor Swift. En 2022, el primer» Avatar «recibió un relanzamiento de caída similar antes de» The Way of Water «, que aterriza una apertura de $ 10 millones.» El camino del agua «ni siquiera puede atrapar un cuarto. De eso, pero el público probablemente esté menos inclinado a revisar una película de tres años que una de 13 años.

Más por venir …