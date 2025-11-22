Show de Radiohead en Londres: Setlist completo, mejores momentos

Fue una especie de regreso a casa para Radiohead el viernes por la noche, cuando la banda nacida en Oxfordshire tocó su primer show en el Reino Unido en ocho años en el O2 Arena de Londres.

Este mes, el icónico grupo de rock alternativo, liderado por Thom Yorke y formado por el guitarrista Jonny Greenwood, el bajista Colin Greenwood, el baterista Philip Selway y el guitarrista y corista Ed O’Brien, se ha embarcado en su primera gira en casi una década, tocando en residencias de cuatro noches en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. Con dos ciudades antes, los asistentes de Londres tenían una idea de qué esperar (por ejemplo, que Radiohead tocaría en ronda en un escenario en el centro de la pista), pero no hay mucho que pueda preparar a uno para la sensación de ser testigo de una banda que se pensaba que tal vez nunca regresaría.

Siga leyendo para conocer lo más destacado del primero de los cuatro shows de Radiohead en Londres, desde el escenario único hasta un bis verdaderamente catártico.

Radiohead en la Ronda

Al entrar al O2 Arena, los asistentes al concierto se enfrentaron inmediatamente a una gran decisión: ¿cuál es el mejor lugar para pararse? Con un escenario redondo en el medio y paneles que cubrían la configuración desde la vista, los fanáticos caminaban en círculos y consultaban hilos de Reddit en un intento de determinar la ubicación más ideal. Aproximadamente 15 minutos antes del inicio del espectáculo, la anticipación alcanzó su punto máximo entre la multitud multigeneracional: estaban los esperados hombres de mediana edad, pero también padres con hijas y grupos de adolescentes alborotadores, cuando los paneles exteriores en el escenario comenzaron a latir. Cada sección de la multitud gritó cuando un panel cercano a ellos se iluminó, hasta que toda la multitud gritó mientras la banda caminaba hacia el escenario.

Las luces se apagaron y sonaron las primeras notas de “Planet Telex”, pero la banda continuó envuelta por los paneles hasta la mitad de la segunda canción, “2+2=5”. Una vez que se levantaron los paneles, se reveló que realmente no había un mal lugar para pararse. Con micrófonos en ambos extremos, Yorke cambiaba de lado cada pocas canciones, y la altura elevada del escenario permitía que todos pudieran ver (incluso si un hombre muy alto aparecía frente a ti). Colin Greenwood y O’Brien estaban colocados donde estaba este periodista, en el lado opuesto de donde los asistentes entraban a la pista, al igual que el piano donde Yorke se detenía para tocar las baladas de la banda. Aunque Jonny Greenwood estaba principalmente al otro lado del escenario, eventualmente él también logró moverse, abriéndose camino a través de solos de guitarra y haciendo una pausa para tocar el piano durante “Daydreaming”.

Thom en su elemento

Aunque todos los miembros de la banda estaban en plena forma, Yorke realmente parecía estar en su elemento. Vestido informalmente con una chaqueta de mezclilla y jeans holgados, maniobraba por el escenario con alegría, casi saltando en algunos puntos. Durante temas como “15 Step” y “Kid A”, mostró sus característicos movimientos de baile, agitando su cuerpo y moviéndose al ritmo casi como una salsa. También disfrutó trabajando con el público, haciéndoles señas para que gritaran y aplaudieran en algunos momentos, con una respuesta particularmente increíble durante “Weird Fishes/Arpeggi”. Para “Daydreaming”, un roadie sacó un atril y Yorke comenzó a componer, agitando los brazos como si fuera Mozart. Aunque el líder no dijo muchas palabras, sólo un “encantado de conocerte” y un “muchas gracias” de vez en cuando, su presencia en el escenario siguió siendo magnética y fascinante de ver.

Una multitud sorprendentemente sin teléfono

Al comenzar esta gira, había una ligera preocupación de que pudiéramos ver la TikTokificación de Radiohead debido a que canciones como “Let Down” y “No Surprises” se volvieron virales en la aplicación. ¿Estaría la multitud llena de adolescentes con sus teléfonos en el aire? Sorprendentemente, ocurrió lo contrario. Incluso cuando tocaron las canciones que les han otorgado una nueva audiencia de la Generación Z, apenas se grabaron videos y todos prefirieron quedarse en el momento. De hecho, fue probablemente uno de los conciertos menos enloquecidos por los teléfonos en los que he asistido en todo el año, lo que le dio al espectáculo una verdadera sensación de comunidad.

Ciencia de la lista de canciones

Hasta ahora, el setlist de la gira actual ha sido una mezcla bastante pareja en toda la discografía de Radiohead, a excepción del debut de 1993, “Pablo Honey”, que la banda rara vez toca en vivo. Se han creado gráficos en Reddit solo para realizar un seguimiento del set, y aparentemente sigue un patrón de reproducir ciertas canciones en cada dos shows. Su primera noche en Londres se mantuvo fiel a esto (ver el setlist completo a continuación), pero la banda todavía encontró maneras de cambiar las cosas: “Lucky” y “Bloom” intercambiaron lugares, “Idioteque” volvió al puesto 12 después de aparecer en el bis durante el último show de Bolonia, “Everything in Its Right Place” se tocó en el puesto 13 (normalmente ha sido el puesto 12 o la última canción del bis) y “Jigsaw Falling Into Place” fue Jugó en el puesto 16 por primera vez (en lugar de tercero). A pesar de basarse en el mismo material todas las noches, esta variación ha garantizado que cada espectáculo sea verdaderamente una experiencia única.

Un bis catártico

La mejor parte puede haber sido el bis, con una serie de siete grandes éxitos: “Fake Plastic Trees, “Let Down, “Paranoid Android”, “You and Whose Army?”, “A Wolf at the Door, “Just” y “Karma Police” – que llevaron el set a un final catártico. Desde las primeras notas de “Fake Plastic Trees”, el espectáculo se convirtió en un verdadero canto a coro, con el público incluso dominando a Yorke en ciertos puntos. Esta sección de la noche también Sacó la mayor cantidad de palabras del líder, quien dijo antes de tocar “Just”: “Este es uno que escribimos en una granja helada en 1994, cuando pensábamos que tal vez no llegaría a ninguna parte. Pensamos: ‘A la mierda, escribamos esta única canción’”. Gracias a Dios que lo hicieron.

Vea el setlist completo de Radiohead para su show del 21 de noviembre en Londres a continuación.

“Planeta Télex”

“2+2+5”

«Siéntate. Levántate»

«Afortunado»

«Floración»

“15 pasos”

«El crepúsculo»

“Niño A”

“Sin sorpresas”

«Filmar con una videocámara»

“Peces raros/Arpegios”

«Estúpido»

“Todo en su lugar”

“El Himno Nacional”

«Soñador»

“El rompecabezas encaja en su lugar”

“Ladrones de cuerpos”

«Allí, allí»

Bis

“Árboles de plástico falsos”

«Dejar abajo»

“Androide paranoico”

“¿Tú y el ejército de quién?”

“Un lobo en la puerta”

«Justo»

“Policía del Karma”