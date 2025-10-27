Show de Mercusuar y Cuarteto de Cuerdas asombran el escenario de Didi Music Cada vez más cerca

Bandung, VIVA – El programa exclusivo de música de sesión en vivo de Didi Music, Get Closer, acaba de presentar una colaboración especial que vale la pena ver. Esta vez, funciones Get Closer Espectáculo del faro, banda de Bandung dirigido por Lamlam (vocalista cercano) y Dani Irjayana (productor, arreglista y compositor).

Esta colaboración es un punto destacado porque ofrece una experiencia musical diferente a los proyectos anteriores de Lamlam. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Lamlam, conocido por su enérgica voz en Closehead, describe el Mercusuar Show como un espacio para una expresión más tranquila y reflexiva. Esta diferencia de carácter musical se puede sentir en sus sesiones en vivo.

«Si en Closehead grito, en Mercusuar Show susurro», dijo Lamlam, describiendo la diferencia de color entre los dos proyectos musicales en los que participa, citando su declaración del lunes 27 de octubre de 2025.

En este último episodio de Get Closer, la banda Mercusuar Show interpreta algunos de sus mejores trabajos. Los fans podrán disfrutar una vez más del tema principal «Earth Without Voice», así como de canciones de su último EP titulado «Last Dance», como «Jelita», «Map of Man» y «Sajak Bijak». La canción «Sajak Bijak» presenta una colaboración con Mustika Kamal.

No solo eso, Mercusuar Show también presentó una sorpresa al interpretar la última versión del tema “Amor en Silencio”. Realizaron un dueto con Meutia Amanda, envolviendo la canción en un arreglo de cuarteto de cuerdas suave y melódico, dándole una sensación completamente nueva.

Get Closer es un programa exclusivo de sesiones de música en vivo producido por Didi Music Records. Este programa se caracteriza por presentar actuaciones de músicos y bandas locales en un formato íntimo y elegante.

Cada episodio de Get Closer tiene una característica distintiva: siempre va acompañado de un cuarteto de cuerda. Este programa también lleva consistentemente el concepto de colaboración o presentación con músicos invitados, asegurando que cada canción interpretada tenga un color nuevo, fresco y único, lejos de ser monótono.

A través del Show Acércate a Mercusuar, Didi Music Records enfatiza su compromiso de promover experiencias musicales cálidas y auténticas. Didi Music espera que este programa no sólo conecte a músicos y oyentes a través de su trabajo, sino que también se convierta en una plataforma inspiradora para que otras bandas canalicen su creatividad en una atmósfera entusiasta.