Show de Disney Greenlights ‘Academy’ Academy sobre brujas adolescentes

Disney Branded Television ha dado una luz verde a la dramadía sobrenatural «Academia de aquel«Que sigue a un trío de brujas adolescentes en entrenamiento.

La serie es un proyecto de una sola cámara de Tim Federle, el creador del ganador del Emmy «High School Musical: The Musical: The Series» protagonizado por una joven Olivia Rodrigo. «Coven Academy» recibió la orden de piloto en marzo. Ahora, el programa se estrenará en Disney+ y Channel de Disney en algún momento de 2026.

Ambientada en Nueva Orleans, la serie promete una «mezcla emocionante e ingeniosa de magia, misterio y drama adolescente».