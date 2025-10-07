Show ‘Clue’ establecido en Netflix

Fue Netflixen la sala de desarrollo, con la luz verde.

El streamer ha ordenado una serie de competencia basada en el juego de mesa y la película de Murder Mystery «Clave. »

El programa sin guión contará con un grupo de concursantes que se sometan a desafíos físicos y mentales, recolectando pistas antes de que sean lanzados a un juego de trabajo de detectives y engaño de la vida real. Para ganar, los concursantes deben burlar a sus oponentes e identificar al sospechoso, la ubicación y el arma homicida del crimen. Si adivinan bien, agregan dinero a la olla de premios; Si adivinan mal, pueden ser eliminados. La serie de competencia, por supuesto, incluirá sospechosos familiares como el coronel Mustard, la señorita Scarlett y el profesor Plum.

«Clue» es producido por Hasbro Entertainment, Intellectual Property Corporation (IPC) y B17 Entertainment. Los productores ejecutivos son Gabriel Marano, Zachary Edwin (Hasbro Entertainment); Eli Holzman, Aaron Saidman (IPC); Rhett Bachner y Brien Meagher (B17).

«Al igual que muchas familias y amigos a lo largo de los años, nos hemos reunido a la alrededor de la mesa tratando de descubrir quién lo hizo, haciendo de la ‘pista’ una fuente de nostalgia que todos comparten», dijo Jeff Gaspin, vicepresidente de series sin guiar en Netflix. «Gracias a la increíble visión de nuestros socios en Hasbro Entertainment, IPC y B17, estamos ofreciendo una competencia de Whodunit fresca e imaginativa que invitará al público de hoy a ese mundo icónico».

Este anuncio se desprende de que Netflix consigue los derechos a un Serie de competencia «Monopolio» a principios de este año. Ese programa, otro programa de televisión basado en un juego de mesa más vendido, se describe de manera similar como un «concurso de experiencia social a gran escala» que obligará a los concursantes a formar alianzas y traicionar a sus competidores.