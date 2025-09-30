Shopee y Vidio brindan servicios de compras mientras miran en una pantalla

Yakarta, Viva – En un esfuerzo por responder a las necesidades de los empresarios y ver cambios en el comportamiento del consumidor, Chaleco colaborar con Sierra Presentación de innovaciones de compras de videos. A través de característica Esto, los usuarios pueden comprar mientras miran en una pantalla sin tener que cambiar las aplicaciones o Imagen-in-Picture (PIP).

Subdirector de medios digitales y emergentesEMTEK MEDIO (Padre Vidio Company), Haswar Hafid, explicó que el video de compras se completó en solo dos semanas. Apreciaba la actitud abierta del equipo de Shopee para que suave el proceso de trabajo de la función compras mientras mirar que se puede acceder en la aplicación de video.

Esta característica presenta una experiencia de observación perfecta y de compras porque el producto aparece en la mayoría de los momentos. importante Y conectado directamente al catálogo de Shopee para que el proceso de compra se vuelva más práctico sin perturbar la emoción de la observación. A diferencia de las plataformas basadas en el usuario Contenido generado (UGC)Vidio muestra contenido curado para que cada producto esté presente en una marca segura, de calidad y óptima.

En el lanzamiento de la versión Alpha en julio de 2025, los espectadores pueden comprar productos inmediatamente, como productos de belleza a dispositivos a través de Shopee sin la necesidad de abandonar la pantalla. En esta fase, varias marcas se han unido al ecosistema Comercio de contenido.

Desde que ingresó a la fase beta, la compra de video muestra un crecimiento significativo. Comparación de septiembre de 2025 con el mes anterior, el número promedio de productos diarios aumentó en un 41 por ciento y aumentó al impulso del día de pago e incluso presentó un aumento en los productos vendidos en un 47 por ciento.

Conferencia de prensa Lanzamiento de compras de video

Director Senior de Desarrollo de Negocios Shopee Indonesia, Adi Rahardja, agregó que esta función de compra de videos ofrece una nueva forma de comprar en Shopee, con más interactivos, sin problemas y diversión para los usuarios. No solo facilita a las personas encontrar una variedad de sus productos favoritos mientras mira programas premium que también son la razón por la que esta tienda de Oren elige el video como socio estratégico.

«Apoyamos firmemente esta innovación para que les brinde a los usuarios ver mientras compran. Por un lado, la innovación con este video está en línea con el compromiso de Shoppe para apoyar a las marcas locales y a las MIPYME», dijo ADI en una conferencia de prensa que lanza compras de videos el martes, 30 de septiembre de 2025.

Hashwar explicó que había tres razones principales para lanzar compras de videos en respuesta a las necesidades del mercado. Primero, los cambios en el comportamiento del consumidor que en los últimos años están más acostumbrados a ver contenido mientras compran. Este fenómeno es desencadenado por los altos usuarios de las redes sociales y el surgimiento de las tendencias de comercio social.

En segundo lugar, el video viene con la ventaja de contenido premium y exclusivo. A diferencia de otras plataformas que priorizan el contenido basado en el contenido de contenido generado (UGC), los videos ven las excelentes oportunidades para ingresar presentando programas premium que pueden proporcionar experiencia de compra como plataformas de comercio electrónico convencionales.

En tercer lugar, hay una marca y el comerciante necesita obtener una nueva ventana que pueda priorizar su escaparate de productos. A través de la integración con Shopee, las compras de video ofrecen espacio adicional para que las marcas muestren productos de manera más óptima y estratégica.

«Combinamos todo esto y seremos una compra de video. Disponible en casi todo el contenido del video, tanto a quienes ya están pagados como no pagados a partir de hoy», agregó Haswar.

ADI enfatizó que esta colaboración no se trataba solo de entretenimiento, sino que también abrió mayores oportunidades para que las empresas locales y las MIPYME se desarrollaran más rápidamente. Eso está considerando que el video tiene una gran base de audiencia para que se convierta en una nueva etapa para alentar las ventas.

«Esperamos que esta característica pueda ser una mayor oportunidad para las empresas locales en el desarrollo de su negocio y conectarse con los consumidores a través de medios relevantes y contextuales», concluyó ADI.