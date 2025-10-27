Shopee presenta una nueva experiencia de compra con Meta, apoya a creadores y mipymes

Jacarta – tiendauna plataforma de comercio electrónico líder en el sudeste asiático, Taiwán y Brasil, colaboró ​​con Meta para lanzar una serie de nuevas funciones que facilitarán a los usuarios descubrir productos en Facebook y realizar compras directamente a través de Shopee.

Esta nueva función ofrece un enfoque más simple para el marketing de afiliación, así como la capacidad de mejorar la función Facebook Live agregando anuncios colaborativos.

«Shopee se compromete a continuar fortaleciendo nuestro ecosistema y mejorar la experiencia de compra en el comercio electrónico. En línea con este compromiso, continuamos esforzándonos por ayudar a las marcas y a los vendedores a ampliar su alcance, mientras creamos nuevas oportunidades para los consumidores. filial desarrollarse y ser creativo. «A través de esta colaboración con Meta, facilitamos a los creadores, marcas y vendedores conectar su comunidad de Facebook con los diversos productos y plataformas confiables de Shopee», dijo Peggy Zhu, directora de marketing de marca y crecimiento de Shopee.

Abriendo nuevas oportunidades para creadores y vendedores a través de asociaciones de afiliados de Facebook

Creadores con cuentas filial puede visitar la Asociación de afiliados de Facebook, ventanilla única portal que les permite vincular su cuenta de Facebook con su cuenta filial ellos. Esta función permite a los creadores seleccionar productos relevantes y vincular enlaces de productos afiliados directamente dentro de su contenido de Feed y Reels. Los compradores pueden hacer clic en el enlace y completar la compra directamente en el sitio proporcionado por filial.

Shopee es el primer socio del programa Affiliate Partnership de Facebook a nivel mundial, allanando el camino para capacitar a los creadores para monetizar su contenido, interactuar con el público y conectar marcas y vendedores con nuevos clientes.

Los creadores también pueden obtener varios incentivos a través del programa de afiliados de Shopee, como ingresos por comisiones, muestras de productos gratuitas, vales para clientes y soporte para productos patrocinados.

Shopee también brinda soporte para filial proporcionando acceso a campo de entrenamiento y eventos de capacitación que los equipan con el conocimiento y las herramientas para crear contenido auténtico y atractivo, ayudándolos a ampliar su alcance e ingresos.

A través de esta colaboración, Shopee muestra su compromiso con el crecimiento de la economía de los creadores en rápido crecimiento y ayuda a cambiar la forma en que las personas descubren, interactúan y compran en línea.