Shopee celebra una década de historias de crecimiento de las MIPYMES e invita a Fuji a dar la bienvenida a la cumbre de la venta del cumpleaños 12.12

Yakarta, VIVA – Durante la última década, millones de historias han nacido en tienda. Hay empresas que nacen de simples sueños, hay usuarios que encuentran nuevas formas de satisfacer sus necesidades y hay creadores que construyen con éxito una audiencia a través de su primer contenido.

Pico 12.12 Venta de cumpleaños El 12 de diciembre de 2025 será un momento de celebración para todo el ecosistema que ha contribuido a este viaje. Varias ofertas atractivas, sorpresas y colaboraciones exclusivas, así como historias inspiradoras en videos especiales, están aquí para celebrar diez años de crecimiento e impacto creado con usuarios, empresas, creadores y socios en Shopee.

Adi Rahardja, director senior de desarrollo empresarial de Shopee Indonesia, dijo: «Este viaje de diez años no se trata solo de Shopee, sino de aquellos que contribuyen y crecen con nosotros. Ver las características y programas tecnológicos que presentamos allanan el camino para que los usuarios se desarrollen, esto significa mucho para nosotros. En este momento de la década, celebramos los logros a través de varias series, como el lanzamiento de la serie documental ‘Preserving Cultural Heritage’ en YouTube Shopee Indonesia. promoción interesante a lo largo de la campaña 12.12 Birthday Sale, así como otros entusiasmos como forma de agradecimiento a todo el ecosistema que ha confiado en nosotros.»

Flashback de ShopeePay 2024

Celebrando una década de historias de vendedores locales y colaboraciones especiales

Durante los últimos diez años, Shopee se ha convertido en el hogar de muchos vendedores locales y de mipymes en crecimiento y desarrollo. Cada uno atravesó un viaje diferente, pero se reunieron en un foro para continuar desarrollándose a través de la tecnología.

En esta década, Shopee celebra este viaje a través de varias celebraciones, incluida la serie documental Shopee: ‘Preserving Cultural Heritage’ a nivel mundial con Batik Kanthil como representación de las mipymes indonesias y colaboraciones de productos exclusivos, una de las cuales es con Kintakun para presentar obsequios especiales para los usuarios.

Kanthil Batik: un viaje para preservar el patrimonio cultural

A través de una historia llena de entusiasmo y perseverancia, Batik Kanthil demuestra que un negocio que ha pasado por grandes pruebas no significa que haya terminado. Después de que un incendio destruyera su tienda física, su determinación de sobrevivir fue mucho mayor.