Shopee and Video lanza funciones de compras FIDDO para expandir el mercado de productos MSME y marcas locales

VIVA – Vidio, la plataforma OTT local líder en Indonesia, lanzó oficialmente la última función llamada Vidio ComprasColaboración con Shopee E-Commerce. Esta característica permite a los usuarios comprar productos directamente de sus programas favoritos sin la necesidad de cambiar las aplicaciones. Con el apoyo de la tecnología de imagen en la imagen (PIP), la audiencia aún puede disfrutar del contenido de entretenimiento mientras compra prácticamente en una pantalla, lo que hace que la experiencia de observación sea más interactiva y eficiente.

A través de la compra de videos, los espectadores pueden comprar productos inmediatamente que aparecen en sus programas favoritos, sin la necesidad de cambiar las aplicaciones. La función de imagen en imagen (PIP) mantiene el espectáculo en funcionamiento, por lo que la audiencia permanece entretenida y al mismo tiempo poder comprar más prácticamente.

En el lanzamiento de la versión Alpha en julio de 2025, esta integración se aplicó a espectáculos superiores como la Premier League, Asmara Gen Z y varios títulos de video de la serie original. La audiencia puede comprar directamente productos, como productos de belleza o dispositivos, a través de Shopee sin la necesidad de abandonar la pantalla. En esta fase, varias marcas se han unido al ecosistema del «Comercio de Contenido», incluidos The Wondermist, FFAR, Majika, Wardah, Emina, Kahf, Make Over, Samsung, Somethinc, Amaterasun, Sugerencia, Nivea, Eiger, Colorbox y la marca ejecutiva.

Mirar mientras revisa ahora es más fluida

Vidio presenta una experiencia de observación perfecta, así como de compras. A diferencia de la plataforma basada en contenido generado por el usuario (UGC), Vidio muestra contenido curado para que cada producto esté presente en una marca segura, de calidad y óptima. El producto aparece en el momento más relevante, conectado directamente al catálogo de Shopee, el proceso de compra se vuelve más práctico sin perturbar la emoción de la observación.

Desde que ingresó a la fase beta, la compra de video muestra un crecimiento significativo. Comparación de septiembre con el mes anterior, el número promedio de productos vendidos diarios aumentó al 41%. Especialmente en Payday Momentum incluso presenta un aumento en los productos vendidos hasta el 47%.

Las tendencias de contenido también dan colores atractivos. Las telenovelas y K-drama son los favoritos para gastar la categoría de moda y belleza, con una transacción 1.5x más que otros géneros. Como hogar de deportes, el contenido deportivo en videos como la Premier League, Bri Super League, también logró atraer a los espectadores. La audiencia del público de televisión en vivo también mostró un aumento en las transacciones.

Para la categoría Moms & Kids, los niños programas y la animación registran la conversión más alta, que es 1.2x más alta que otro contenido. Varias grandes marcas se han unido a esta fase, desde Samsung, Johnson’s Baby, Garnier Men, Kahf, Wardah, hasta otras marcas conocidas.

Hermawan Sutanto como director gerente de Vidio, dijo:

«Vidio Shopping es un paso concreto que integramos el entretenimiento con los estilos de vida digitales. A través de esta colaboración presentamos una forma de compras que es más personal, contextual y divertido, directamente de los programas favoritos de Spectator. Desde programas deportivos como Premier League hasta series de videos originales, los espectadores leales de este video pueden ver mientras se revisan».

Como socio estratégico, Shopee fortalece esta colaboración a través de un ecosistema integrado y sofisticado de comercio electrónico de comercio electrónico. Con varios programas, características y servicios ofrecidos, Shopee creó un puente sin problemas entre el contenido y el comercio, proporcionando valor agregado tanto para compradores como para vendedores.

Adi Rahardja, directora senior de desarrollo comercial Shopee Indonesia, agregó:

«Esta función de compra de video ofrece una nueva forma de comprar en Shopee, más interactiva, perfecta y divertida para los usuarios. No solo facilita a las personas encontrar una variedad de sus productos favoritos mientras mira espectáculos premium, esta colaboración también abre grandes oportunidades para marca local Y Umkm Para llegar a un público más amplio. Esperamos que esta característica pueda ser una mayor oportunidad para las empresas locales en el desarrollo de sus negocios y conectados con los consumidores a través de medios relevantes y contextuales. «

Nuevas oportunidades económicas para marcas locales y MIPYME

Esta característica abre nuevas oportunidades económicas para marcas locales y MIPYME.

Una de ellas es la presencia de una marca local propiedad de un artista famoso: Manifest de Wulan Guritno y el universo Penyut de Asri Welas. El lanzamiento de las dos marcas se llevó a cabo hoy, junto con el lanzamiento de la función de compra de video.

Para obtener información, Wulan Guritno, Asri Welas, junto con la Anastasia Masayu actualmente protagonizada por la serie de videos original titulada Mama-Mama Pengalis Love (MMPC), la historia de tres amigos que buscan el significado del amor y la felicidad a la edad madura. Esta serie está llena de humor fresco y momentos conmovedores, además de ilustrar que «la vida comienza a los 40» es una oportunidad real para elevarse, ser independientes y perseguir sueños.

Al igual que la historia de los amantes del cazador del amor que presenta un nuevo espíritu para encontrar el significado de la felicidad a una edad madura, Wulan Guritno también trajo el mismo espíritu a su trabajo fuera de la pantalla. A través del manifiesto, el estilo de vida de la marca que introdujo, Wulan quiere invitar a todos a celebrar el equilibrio de la vida a través de una serie de productos de perfume, dieta y desintoxicación.

«Manifest nació de la creencia de que la belleza es un ritual de equilibrio de vida, no solo una aparición. Estamos muy felices de poder lanzar Manifest a través de Video Shopping X Shopee, para que cada vez más personas puedan hacer que nuestros productos sean parte de su viaje hacia una vida sana y empoderada», dijo Wulan Guritno.

Mientras tanto, la actriz y diseñadora Asri Welas presentó su última línea de moda titulada Penganyut Universe. Esta colección nació de su preocupación por la naturaleza, los demás y la vida, con el espíritu de escuchar «universo de pulso» como un símbolo de conciencia para mantener el equilibrio.

El pulso del universo usa material de desechos textiles que se recicla en algodón, hilo, luego se entrelazan en una hermosa tela y se expresa a través de Batik. Este proceso no solo produce un valor estético de la moda, sino que también presenta un mensaje de sostenibilidad: crear justicia para los demás, el amor por la naturaleza y la sabiduría para el universo.

«A través del pulso del universo, quiero invitarnos a ser más sensibles a la naturaleza y a los demás. Los desechos textiles que a menudo son un problema se pueden procesar nuevamente en algo útil y hermoso. Está muy contento de que este trabajo pueda estar presente junto con el lanzamiento de la característica de colaboración de compras Fidio con Shopee, para que más personas puedan conocer, apoyar, así como tener productos nacidos de la preocupación por la Tierra», dijo Asri Welas.

Con la presencia de compras de Vidio, Vidio y Shopee presentan un nuevo capítulo en el mundo del entretenimiento y las compras digitales en Indonesia. Se espera que esta innovación proporcione una experiencia más interactiva, práctica y divertida para los usuarios. No se pierda la oportunidad de disfrutar de sus programas favoritos mientras compra en una sola mano.

Para obtener más información sobre las últimas características de las compras de video, visite la página oficial en shopee.co.id/m/vidio-shopping. Descargue inmediatamente la aplicación Video y Shopee a través de App Store o Google Play, y sienta la facilidad de comprar mientras disfruta de sus programas favoritos.