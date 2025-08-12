Sholay @50: Medio boletos en asombro y Gabbar Singh Rise to Stardom







Cinco años antes de limpiar el examen SSC en 1980, El lanzamiento de Sholay En 1975, puso a los estudiantes de la escuela como yo en un dilema. El boca a boca zumbó con una curiosa charla sobre una película de toda la acción. Las personas mayores en el vecindario se refirieron a una nueva imagen en conversaciones. Para los estudiantes de Clase 5 que los admiraban con entusiasmo, el zumbido en torno a una película de ‘Flames’ fue un misterio. Algo interesante estaba sucediendo en el aire sobre nuestras cabezas, pero no había nada en Sholay que pudiéramos dar un dedo. Fiery o divertidos, peleas o comedia, nadie intervino con una pista o ayudó con una pista sobre qué esperar. Algo especial había sucedido, pero en 1975 éramos los medios.

Durante un año después del lanzamiento de la película en un teatro lejano, fuera de la vista y fuera de la mente para que nuestros padres nos lleven, gastando dinero ganado con tanto esfuerzo en viajes y boletos, el lema Sholay@Minerva se arraigó en las mentes jóvenes. Lo vi por primera vez en los cavernosos Samrat Talkies en los suburbios de Goregaon un domingo, acompañado por padres para el espectáculo de la noche. Para entonces, las grabaciones de audio de Sholay, reproducidas sobre altavoces en funciones públicas con un objetivo claro de caminar por la cuota de entretenimiento en torneos de fútbol organizados en privado, nos habían atacado, disparando nuestras mentes fértiles sobre la acción que se desarrolla en una pantalla virtual dentro de nuestra cabeza.

Ardiente y divertido Sholay se convirtió en parte del crecimiento.

Para aquellos que tienen curiosidad por saber sobre la sensación de ‘escuchar a Sholay’ a través de enormes altavoces colocados más allá del belicón de un campo de fútbol en Shastri Nagar, en comparación con ‘ver a Sholay’ en la pantalla iluminados al mover imágenes dentro de un teatro, el audio Sholay provocó imaginación en oyentes como yo, aún no ha visto la película.

Para los niños ansiosos que se apiñan alrededor de los altavoces en esa clase ‘Sholay by Audio’, los personajes adquirieron una forma más grande que la vida … Gabbar y Thakur, Veeru y Jai, Basanti y Tanga, Jailor y Samba. Jaya Bhaduri (personaje de Radha) faltaba en la versión ‘Sholay por audio’ dando vueltas, el poder del silencio en su papel se reveló en toda su sutileza para nosotros más tarde, cuando pudimos verlo en la pantalla.

La realización amaneció sobre la película centrada en una pandilla Dacoit mortal, descendiendo a caballo para aterrorizar a un pueblo de personas simples en algún lugar del valle de Chambal. Manos sobre los hombros del otro para pasar el coraje, entramos en Rampur Gaon a través de los altavoces. La espeluznante banda sonora cuando los pasos de Gabbar Singh se acercaron y la amenaza en su voz nos hizo creer que los niños creemos que salimos solos, sin el permiso de nuestros padres, que estaban preocupados por los hijos desaparecidos. Las bromas de Surma Bhopali nos hicieron sonreír. Asrani, el cárcel de la era británica, ladró órdenes en un ritmo de Staccato, otro acto de reír disturbios. Veeru y Jai eran amigos traviesos, atrapados dentro de la cárcel por crímenes no probados. La entrada de Thakur Baldev Singh en la banda sonora nos calmó.

Cincuenta años después, en 2025, las llamas de la fama todavía están aumentando alrededor de Sholay: los personajes y los diálogos de Rampur permanecen vivos en nuestras mentes, ya que una película llena de acción celebra un increíble 50 aniversario (15 de agosto de 1975 Fecha de lanzamiento) el 15 de agosto de este año, un viernes por diversión en un fin de semana largo. Thakur Baldev Singh (Sanjeev Kumar) parecía más elegante en la pantalla en Samrat Talkies que en nuestra imaginación, el audio de los altavoces que emiten una emoción sin aliento. Gabbar (Amjad Khan), robuste y gruñido, fue más aterrador. Veeru (Dharmendra), Jai (Amitabh Bachchan) se estaban calentando para un viaje arriesgado por delante, ninguno más agitado que en el carrito de caballos de Basanti (Hema Malini).

Los diálogos de la película (escritos por Akhtar Javed Salim Khan), más tarde memorizados por nosotros después de un audio repetido a todo volumen de los altavoces vintage, adquirieron un significado más profundo cuando los personajes pronunciados por los personajes en la pantalla grande. Canciones Desde la película, el edificante ‘Yeh Dosti Hum Nahi Todenge’ (reproducción Kishore Kumar, Manna dey) hasta el sensacional ‘Mehbooba, Mehbooba, Gulshan Mein Phool Khiltein Hai’ (Singer Rd Burman) a un emocionante ‘Jab Tak Hai Jaan Jaan Jaaha’ (Lata Mangeshkar). Anand Bakshi, el escritor de letras, se ganó nuestro respeto mucho más tarde, cuando nuestro vocabulario aumentó y las palabras resonaron con un significado profundo y podrían estar vinculados al guión de la película.

Las secuencias de acción de alto voltaje (acreditadas a Gerry Crampton) nos hicieron que los niños agarren nuestros asientos más fuertes en las salas de cine, en aquel entonces en 1975 era un hombro de un amigo cercano sintiendo los dedos apretados. The movie remained in our thoughts, long after walking out of a dark theatre into the brightness outside, for the interplay between Amjad Khan’s brutality and Sanjeev Kumar’s anger, for the camaraderie among small-time crooks-turned saviours Amitabh Bachchan and Dharmendra, for the contrast between chatterbox Hema Malini and brooding Jaya Bhaduri, the injection of humour via Asrani, Kesto Mukherjee, Jagdeep y una escena divertida con Leena Mishra y Amitabh, ayudaron a atenuar la intensidad momentáneamente, en medio de las brutales escenas de Dacoit.

La risa maníaca de Gabbar tuvo un efecto escalofriante en los medios boletos de EE. UU., Le dio a Amjad Khan un boleto a la fama. Ya no está con nosotros, Thakur (Sanjeev Kumar) también se pierde. Dado que los diálogos y las líneas de perforación se comprometieron a la memoria después de esas horas antes de los altavoces, Sholay como sujeto en el plan de estudios escolar habría sido una alternativa encantadora.





Fuente