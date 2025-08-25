Shohei Ohtani Heckler Heckler después de la casa en la victoria de los Dodgers

Como Dodgers de Los Ángeles estrella Shohei ohtani cruzó el plato después de golpear a un jonrón en el partido del domingo contra el Padres de San DiegoSe detuvo brevemente antes de saludar a sus compañeros de equipo en el banquillo de los visitantes.

Ohtani, en un descanso del personaje, buscó a un fanático que lo había estado infringiendo. Queriendo obtener la última palabra, el MVP tres veces juguetonamente le ofreció al ventilador disgustado una forma más alta como una forma de costillas de buen carácter.

El fan, con un Fernando Tate Jr. Jersey, a regañadientes antes de hundirse en su asiento.

«Estaba muy fuera de lugar de Shohei, (pero el Heckler) lo estaba usando todo el juego», dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, a través de Mlb.com. «Entonces, fue bueno ver a Shohei iniciar un gran y cinco de él. Eso fue genial. Eso fue divertido. Fue bueno ver a Shohei mostrar su personalidad».

Homero de Ohtani fue uno de los mayores éxitos del fin de semana para los Dodgers, que Ganó 8-2 Para salvar el final de la serie en Petco Park.

¿Por qué Shohei Ohtani fue un fanático de los cinco?

Ohtani y sus compañeros de equipo de los Dodgers habían recibido un oído del fanático, por lo que Ohtani se aseguró de dejar que lo recuperara.

«Estaba hablando con Shohei todo el juego, así que me alegro de que Shohei haya podido darle algo más de lo que animar», primera base de los Dodgers. Freddie Freeman dijo, a través del Prensa asociada.

Los cinco de los cinco también Recibí la atención de la emisora ​​de los Dodgers, Joe Davis.

«Hay un fanático sentado junto al banquillo de los Dodgers que ha estado dando a Ohtani Heck todo el día», dijo Davis. «Después de él, jonrones, dice: ‘¿Cómo te gusta eso?’

«Estoy seguro de que fue el día (los fanáticos). Esa es una historia que siempre podrá contar».

Ohtani, que no habló con los periodistas posteriores al juego, fue 0 de 10 con dos caminatas en la serie de tres juegos antes de jetero en el jonrón del zurdo relevista Yuki Matsui En la parte superior de la novena entrada.

El Longball de 409 pies fue el 45 de la temporada de Ohtani, empatándolo con Filadelfia Kyle Schwarber para el plomo de la NL. Seattle’s Cal Raleigh Dirige las mayores con 49 jonrones.

¿Cómo afectó la ganancia de los Dodgers la clasificación?

Al evitar un barrido de tres juegos, los Dodgers mejoraron a 74-57 y volvieron a un empate con San Diego sobre la NL West. Los equipos no se encuentran nuevamente en la temporada regular.

El jonrón de Ohtani fue uno de los cuatro golpes por los Dodgers el domingo. Freeman se clubó a dos, incluido un solo disparo Nick Pivetta para atarlo 2-2 en el sexto y el receptor Dalton apresurando Tuve una explosión de tres carreras Jeremiah Estrada Eso puso a Los Ángeles por delante para siempre en el séptimo.

Los campeones defensores de la Serie Mundial regresan al Dodger Stadium el lunes para el comienzo de una granja de seis juegos contra el Reds de Cincinnati y Diamondbacks de Arizona.