Shohei Ohtani acusado en demandas sobre empresa inmobiliaria

Cuando Dodgers de Los Ángeles La superestrella bidireccional Shohei Ohtani llegó a las mayores, construyó su imagen en una idea simple: todo lo que le importa es el béisbol. Esa creencia se convirtió en un escudo para él en 2024, cuando su antiguo intérprete, Ippei Mizuhara, robó millones de Ohtani para pagar deudas ilegales de juego.

En ese momento, muchos escritores y analistas defendieron a Ohtani, insistiendo en que no podría haber estado involucrado en ninguna actividad de apuestas porque Se centró por completo en el juego. El público aceptó en gran medida esa versión de los eventos. Ohtani apareció como un talento generacional que no tenía tiempo ni interés en distracciones fuera del campo.

Ahora, un nueva demanda—Enumentado por Las noticias de Japón—Elca una historia muy diferente. Representa a Ohtani como una celebridad profundamente involucrada en empresas comerciales de alto dólar, supuestamente usando su poder estelar para sacar a las personas de ellos.

El proyecto Hawaii

En una demanda presentada en el Tribunal de Circuito de Hawai, el desarrollador Kevin Hayes Sr. y el corredor Tomoko Matsumoto acusan a Ohtani y su agente, Nez talde sabotear un desarrollo de viviendas de lujo de $ 240 millones en la costa Hapuna de la Isla Grande. Hayes y Matsumoto dicen que pasaron más de una década haciendo el trato.

En 2023, firmaron a Ohtani como la cara de celebridades de El Vista en Mauna Kea Resort. El acuerdo pidió a Ohtani que compre una de las 14 casas multimillonariasEntrena allí en la temporada baja y usa su fama global para atraer compradores ricos, especialmente desde Japón. Las casas planificadas tenían un precio promedio de $ 17.3 millones.

La demanda afirma que después de Ohtani y Balelo se unieron a la empresa. Balelo comenzó haciendo demandas cada vez más agresivas Para las concesiones de Kingsbarn Realty Capital, el socio de inversiones líder del proyecto. Con el tiempo, Balelo supuestamente presionó a Kingsbarn para cortar a Hayes y Matsumoto del proyecto, y Kingsbarn admitió que lo hicieron «únicamente para aplacar» el campamento de Ohtani.

Hayes y Matsumoto dicen que la medida les costó millones en ganancias, tarifas de gestión y comisiones. Acusan a Ohtani y Balelo de «interferencia tortuosa» y «enriquecimiento injusto». La agencia de Ohtani se ha negado a comentar.

Un cambio en la narrativa

Este caso es importante porque desafía la imagen pública cuidadosamente elaborada de Ohtani.

Cuando el escándalo de apuestas de Mizuhara se rompió en 2024, muchos en el béisbol insistieron en que Ohtani no tenía idea de lo que estaba pasando porque vivía y respiraba el deporte. Pintaron una imagen de un hombre que pasó todas sus horas de vigilia en jaulas y bullpens.

Desde entonces, las actividades fuera del campo de Ohtani se han expandido dramáticamente. Ha firmado acuerdos de aprobación con docenas de marcas, apareció en innumerables comerciales y empató su nombre a empresas de alto perfil como este proyecto Hawaii. La narrativa de «solo béisbol» ya no se mantiene: es una marca global que administra relaciones comerciales multimillonarias.

Eso no prueba que sea culpable de lo que reclama la demanda. Las disputas comerciales a menudo se desordenan, y los agentes, los abogados y los socios corporativos pueden tomar decisiones sin el aporte directo de la celebridad. Aún así, esta situación hace que sea más difícil argumentar que Ohtani se mantiene alejado de los tratos fuera del campo.

Incluso si Ohtani y Balelo ganan en la corte, el caso conlleva riesgos de reputación. Los patrocinadores corporativos y los futuros socios comerciales pueden pensarlo dos veces cuando una demanda acusa a una celebridad de usar la fama para expulsar a otras partes interesadas.

El contrato de los Dodgers de $ 700 millones de Ohtani y el juego de nivel MVP significan que su carrera en el béisbol no recibirá un golpe. Pero la percepción pública es importante. Este caso sugiere que los días de verlo como una figura solo de béisbol, inquisitiva por el mundo de los negocios, han terminado.

Por ahora, la demanda cuenta solo un lado de la historia. El campamento de Ohtani aún no ha respondido públicamente. Pero para los fanáticos que una vez lo imaginaron que vivía en una burbuja de práctica de bateo y sesiones de bullpen, esto sirve como un recordatorio: la estrella más brillante del béisbol también es un hombre de negocios, y los negocios pueden ponerse feo.