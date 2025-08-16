Sho Miyake ‘Two Seasons, Two Strangers’ Wins en Locarno

«Two Seasons, Two Strangers» de SHO Miyake ha ganado el premio Top de Locarno, su leopardo dorado por títulos que se reproducen en la principal competencia internacional del festival suizo.

Como se da cuenta de VariedadLa película fue recibida calurosamente en el festival, encantando a los críticos con su historia de dos personas que se encuentran junto al mar. Basado en el manga «El Sr. Ben y su iglú, una vista de la playa» de Yoshiharu Tsuge, se vende por Bitters End.

El presidente del jurado Rithy Panh y los miembros del jurado Joslyn Barnes, Ursina Lardi, Carlos Reygados y Renée Soutdidjk también reconocieron «Caracol«Por Elsa Kremser y Levin Peter, que obtuvo el premio especial del jurado de Locarno y la mejor actuación para Marya Imbro y Mikhail Senkov. La película, sobre un modelo bielorruso que sueña con una carrera en China, se transforma lentamente en una historia de amor entre dos extraños.

Otro premio de actuación fue para Manuela Martelli y Ana Marija Veselcic, preciada por las marcas de Theur y la de Hana Jušić ‘Dios no ayudará«. El director croata quería comentar sobre el» resurgimiento preocupante de los llamados ‘valores tradicionales’, a menudo se expresó en fantasías nostálgicas del orden patriarcal «, ella dijo.

También tuvo como objetivo «reclamar la figura de la bruja, un símbolo histórico de desafío femenino y no conformidad, contra estos intentos de volver a domesticar los cuerpos y los deseos de las mujeres. Con esta película, quería sugerir que figuras como Teresa y [shepherdess] Milena podría estar fácilmente entre nosotros hoy: mujeres que perjudican las estructuras que buscan disciplinarlas ”.

El Premio a la Mejor Dirección fue para Abbas Fahdel por «Tales of the Wounded Land», mientras que Alexandre Koberidze’s «Hoja seca» recibió una mención especial. En su muy esperado seguimiento de «¿Qué vemos cuando miramos el cielo?», Se enfoca en un padre que busca a su hija, termina con una película de carretera inusual.

En una barra lateral importante en el festival, los cineastas del presente, dedicados al talento emergente, el lepoard dorado fue al pardo de oro a «cabello, papel, agua …» por Nicolas Graux y trương Minh Quý.

Cecilia Kang ganó su premio al director emergente por «Hijo Major», abriéndose sobre su historia del viaje de migración de una familia coreana a Argentina en busca de una vida mejor.

«Creo que hago las películas como una forma de entender quién soy», Kang le dijo Variedad.

«Mi propio sentido de identidad siempre ha sido moldeado por esta dualidad cultural. Aunque me ha alimentado de muchas maneras, también ha sido una presencia compleja y contradictoria en mi vida, a veces incluso una dolorosa».

Levan Gelbakhiani, actuando en «Don’t Let the Sun» de Jacqueline Zünd, también obtuvo reconocimiento, así como Margherita Spampinato«Sweetheart», un drama alegre sobre un niño que pasa su verano con una anciana. Luego ganó dos premios: el premio especial del jurado Cine+ y un leopardo de rendimiento para el veterano actor Aurora Quattrocchi.

Quattrocchi fue el único actor profesional en el elenco.

«Sostenimos un casting en [Sicilian city] Trapani, buscando verdaderas abuelasnonna. Eran adorables y realmente disfrutaron de quedarse juntos. Siempre estaban en el set, incluso cuando no era necesario. Además, siempre me animaron. Siempre me llamaban ‘Gioia Mia’, ‘mi alegría’ también. Esa parte [of making the film] fue realmente mágico ”, recordó el director.

Ella agregó: «Cuando les dije que fuimos seleccionados por Locarno, simplemente dijeron:» Siempre supimos que funcionaría «.

‘Snail White’

© Panama Film / RaumzeitFilm

Aquí está la lista completa de premios:

Competencia internacional

Pardo de oro – Gran premio del festival y la ciudad de Locarno

CHF 75,000 ($ 93,000) que se compartirá por igual entre el director y el productor, para:

«Dos temporadas, dos extraños» de Sho Miyake, Japón

Premio del jurado especial – Ciudades de Ascona y Losone

CHF 30,000 ($ 37,200) que se compartirá por igual entre el director y el productor, para:

«White Snail» de Elsa Kremser y Levin Peter, Austria, Alemania

Leopardo para la mejor dirección – Ciudad y región de Locarno

CHF 20,000 ($ 24,800) para el director, para:

Abbas Fahdel para «Tales of the Wounded Land», Líbano

Leopardo para el mejor rendimiento a Manuela Martelli y Ana Marija Veselčić por «Dios no ayudará» por Hana Jušić, Croacia, Italia, Rumania, Grecia, Francia, Eslovenia

Leopardo para el mejor rendimiento a Marya Imbro y Mikhail Senkov por «Snail White»

Mención especial

«Hoja seca«Por Alexandre Koberidze, Alemania/Georgia

Cineastas de la competencia actual

Leopardo dorado

CHF 35,000 ($ 43,400) que se compartirá por igual entre el director y el productor, para:

«Cabello, papel, agua …» de Nicolas Graux y Truong Minh Quy, Bélgica, Francia, Vietnam

Premio del Director Emergente – Ciudad y región de Locarno

CHF 20,000 para el director para:

Cecilia Kang para «Son Major», Argentina, Francia

Premio de jurado especial Cine+

Una campaña promocional al valor de CHF 25,000 ($ 31,000) en los canales CINÉ+ en el momento de su lanzamiento teatral en Francia, a:

«Sweetheart» de Margherita Spampinato, Italia

Mejor rendimiento

A Aurora Quattrocchi para «Sweetheart» y Levan Gelbakhiani para «Don’t Let the Sun» de Jacqueline Zünd, Suiza, Italia

Pardi del mañana

Autor Competencia de cortometrajes

Partino The Oro Werended de Wetransfer para el mejor autor de autor de autor

CHF 15,000 ($ 18,600) para el director, para:

«Un cuello muy recto» de Neo Sora, Japón/China

Competencia internacional

Fundación Pardino D’Oro Arts3 para el mejor cortometraje internacional

CHF 10,000 ($ 12,400) para el director, para:

«Hyena» de Altay Ulan Yang, EE. UU.

Fundación Pardino D’Argento Arts3 para la competencia internacional

CHF 5,000 ($ 6,200) para el director, para:

«Todavía jugando» por Mohamed Mesbah, Francia

Premio a la Mejor dirección de Pardi Di Domani – Ingeniería de Bonalumi

CHF 2,000 ($ 2,480) para el director, para:

«Educación primaria» de Aria Sánchez y Marina Meira,

Cuba/España/Brasil

Premio AG de Administración de Patentes de Medios

Patrocinado por Medien Patent Verwaltung, en subtitulación en tres idiomas de Europa central, a: «Fuerza de desplazamiento de tiempos» de Angel Wu, Taiwán

Competencia nacional

Pardino d’Oro Srg SSR, mejor cortometraje suizo

CHF 10,000 ($ 12,400) para el director, para:

«Río sigue siendo hermoso» de Felipe Casanova, Bélgica, Brasil, Suiza

SRG SSR Silver Pardino, Competencia Nacional

CHF 5,000 ($ 6,200) para el director, para:

«Tuser Toner» de Francesco Poloni, Suiza

Premio al mejor recién llegado suizo

Equipo y servicios ofrecidos por Downtown Studio (CHF 10,000: $ 12,400) y Taurus Studio (CHF 2,000: $ 2,480), para:

«The Front Post 21» de Camille Surdez, Suiza

Festival de Cine de Locarno Candidato de cortometraje – Premios de cine europeos: «Río sigue siendo hermoso»

Primera característica

Premio de la primera característica de Swatch

CHF 15,000 ($ 18,600) para el director, para:

«Heron» Blue «de Sophy Romvari, Canadá, Hungría

Marrón verde

Fundado junto con WWF, con el apoyo de ARX y WYSS Academy para

Naturaleza

Marrón verde

CHF 20,000 ($ 24,800) para el director, para:

«Mare’s Nest» de Ben Rivers, Reino Unido, Francia, Canadá

Menciones especiales

«Cabello, papel, agua …»

«Una ventana orientada al sur» de Lkhagvadulam Purev-Ochir, Francia, Mongolia

Premio ecuménico

Ofrecido por las iglesias reformadas y la Iglesia Católica de Suiza, al valor de CHF 10,000 ($ 12,400) al Director, a:

«Solomamma» de Janicke Askevold, Noruega, Letonia, Lituania, Dinamarca, Finlandia

Mención especial

«Le Lac» de Fabrice Aragno, Suiza

Premio fipresci

«Hoja seca»

Europa Cinemas Label

«Con Hasan en Gaza» de Kamal Aljafari, Palestina, Alemania, Francia, Qatar

Premios Junior Jury

Primer premio (CHF 6,000: $ 7,440)

«El lago»

Accésit (CHF 4,000: $ 4,960)

«Drácula» de Jude, Rumania, Austria, Luxemburgo, Brasil

Tercer premio (CHF 2,000: $ 2,480)

«Mektoub, My Love: Canto Due» de Abdellatif Kechiche, Francia

El medio ambiente es premio de calidad de vida (CHF 3,000: $ 3,720)

ofrecido por el Departamento de Asuntos Internos de Ticino:

«Dos temporadas, dos extraños»

Mención especial

«Mosquitos» de Valentina Farming y Nicole Farming, Italia

La mejor película en cineastas del presentea:

«Un balcón en Limoges» de Jérôme Reybaud, Francia

Menciones especiales

«Heron Blue»

«Follies» de Eric K. Boulianne, Canadá

Leopardos del mañana

Competencia innacional

«Ciego, en el ojo» de Atefeh Kheirabadi y Mehrad Sephnia, Alemania/Irán

Competencia nacional «Mornings negros» de David Gonseth, Suiza

Competencia Corti D’Aphutore

«Una ventana orientada al sur» de Lkhagvadulam Purev-Ochir, Francia/Mongolia

Mención especial, Competencia internacional

«Once In A Body» de María Cristina Pérez González, Colombia, EE. UU.

Abrir proyecciones de puertas

El medio ambiente es premio de calidad de vida

«El Enviado de Dios» de Amina Abdoulaye Mamani, Níger, Burkina Faso, Ruanda

Premios de la Semana de los Críticos

GRAN PRIX SEMANA DE CRÍTICOS – Premio SSR SRG

CHF 5,000 ($ 6,200) al director y al productor, para:

«Utopía celta» de Dennis Harvey y Lars Lovén, Suecia, Irlanda

Premio Marco Zucchi

CHF 2,000 ($ 2,480) al documental formal y más estéticamente innovador, a:

«En la colonia penal» de Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia y Alberto Diana, Italia