Shiv Sena y BJP critican los comentarios sobre el «robo de votos» de Rahul Gandhi en Alemania







Como reiteró el líder de la oposición del Lok Sabha, Rahul Gandhi, sus acusaciones de «robo de votos» Durante su visita a Alemania, el BJP y el Shiv Sena, criticando duramente al líder de la oposición, dijeron que sus declaraciones formaban parte de una conspiración mayor, informó la agencia de noticias IANS.

El BJP también alegó que las declaraciones de Gandhi reflejan un patrón que sigue repetidamente durante sus visitas al extranjero.

Durante su visita a Alemania, el miembro del Parlamento (MP) del Congreso dijo que la visión del primer ministro Narendra Modi para la India era fundamentalmente defectuosa y estaba destinada al fracaso, informó IANS.

El alto dirigente del Congreso también lanzó un feroz ataque contra el partido gobernante, repitiendo su acusación de «voto chori» y afirmando que el país está siendo testigo de un «asalto a gran escala contra el marco institucional».

En reacción a sus declaraciones, el diputado del BJP Manoj Tiwari dijo: «El país empieza a reír sarcásticamente en el momento en que escucha el nombre de Rahul Gandhi. Muchas de sus declaraciones causan gran angustia a la gente del país».

«En mi opinión, la situación de Rahul Gandhi es como hacer agujeros en el mismo plato en el que uno come. Cuando alguien viaja al extranjero y habla mal de la India, surgen serias dudas sobre su compromiso con el país. O lo hace bajo alguna conspiración o lo hace por ignorancia y estupidez». añadió Tiwari.

BJP La portavoz nacional Shazia Ilmi también criticó duramente al líder del Congreso.

Mientras hablaba con los medios de comunicación el martes, dijo: «Qué vergonzoso es que nuestro LoP Rahul Gandhi esté alabando a China y admirándola cuando es la misma persona que una vez llamó a la economía india una ‘economía muerta’. ¿Qué podría ser más vergonzoso que esto? Esto no es una coincidencia; es un patrón».

Ilmi alegó además que detrás de los compromisos exteriores de Gandhi había un vínculo internacional más amplio, informó IANS.

«Desde 2014, Rahul Gandhi ha realizado 247 viajes al extranjero. Algunos se describen como personales, pero hay todo un ecosistema de George Soros involucrado. George Soros ha declarado abiertamente que el Primer Ministro Modi debería ser destituido del poder, lo que equivale a un ataque al proceso democrático del país. Rahul Gandhi se reúne con personas conectadas a este ecosistema y apoya a esas personas», dijo.

Otro portavoz nacional del BJP, Syed Zafar Islam, dijo que Gandhi recurre a esas tácticas después de reveses electorales.

«Siempre que se enfrenta a una derrota aplastante, como en Bihar, el país sabe la razón detrás de ella. El BJP trabaja con dedicación para el pueblo, permaneciendo entre ellos. En contraste, los trabajadores del Congreso son leales sólo a la familia Gandhi, no al público. Para ocultar las derrotas y difamar a la India, él viaja al extranjero difundiendo mentiras», dijo.

Shiv Sena critica a Rahul Gandhi

El aliado del BJP, Shiv Sena, también criticó Las declaraciones de Gandhidiciendo que plantear cuestiones internas en suelo extranjero era inapropiado.

El líder de Shiv Sena, Sanjay Nirupam, al dirigirse a los medios de comunicación, destacó: «Ustedes son libres de alzar su voz tan fuerte como quieran sobre los asuntos internos de la India dentro del país; ese es su derecho democrático. Pero no deben ir a suelo extranjero y hacer declaraciones contra la India».

El Congreso, sin embargo, defendió firmemente a Gandhi y rechazó las críticas del BJP, afirmando que las cuestiones planteadas por él son evidentes para el mundo.

(Con aportes de IANS)





