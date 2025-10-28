Shiv Sena exige que se complete la revisión del censo de votantes antes de las elecciones cívicas estatales







El Shiva Sena ha brindado pleno apoyo a la Revisión Intensiva Especial (SIR) de los padrones electorales a nivel nacional de la Comisión Electoral, describiéndola como un paso crucial hacia el fortalecimiento de la transparencia e integridad electoral antes de las próximas elecciones municipales en Maharashtra.

El portavoz de Shiv Sena, el abogado Susieben Shah, calificó el SIR como una “reforma de construcción nacional” que refuerza el marco democrático de la India al garantizar que “cada voto genuino de los ciudadanos se cuente una vez, y sólo una vez”.

“Maharashtra ha sido testigo de una rápida migración, expansión urbana y cambios demográficos en los últimos años, lo que ha dado lugar a imprecisiones en las decisiones locales. padrones electorales«, dijo Shah. «Antes de las elecciones municipales, es crucial que estos errores se corrijan a través de un proceso SIR integral. Esto no es política; Se trata de la pureza de la democracia. El SIR protegerá el derecho del elector y evitará la manipulación en las elecciones municipales”.

Reafirmando la fe del partido en la autoridad constitucional de la Comisión Electoral en virtud del artículo 324 de la Constitución y la Sección 21 (3) de la Ley de Representación del Pueblo de 1950, el Shiv Sena instó a la Comisión a completar el SIR en todos los distritos y divisiones del estado para eliminar entradas falsas o duplicadas que podrían distorsionar el mandato electoral.

Shah también destacó el compromiso del viceministro principal, Eknath Shinde, con una gobernanza transparente e impulsada por la tecnología. “Maharastraque ha sido pionera en vigilancia digital, gobernanza electrónica e integración de datos, cooperará plenamente en la implementación del SIR de manera efectiva y justa”, dijo.

El lunes temprano, el Comisionado Electoral en Jefe, Gyanesh Kumar, anunció que la Comisión Electoral llevará a cabo la segunda fase de la Revisión Intensiva Especial de los padrones electorales en 12 estados y Territorios de la Unión entre noviembre y febrero.

El ejercicio se llevará a cabo en las islas Andaman y Nicobar, Lakshadweep, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Madhya PradeshPuducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh y Bengala Occidental.

Entre ellos, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry y Bengala Occidental tienen previsto acudir a las urnas en 2026. La CCA también aclaró que en Assam, donde también se celebrarán elecciones en 2026, la revisión de las listas se anunciará por separado.

El segunda fase del SIR comenzará el 4 de noviembre, continuando el proceso de empadronamiento hasta el 4 de diciembre. Los borradores del padrón electoral se darán a conocer el 9 de diciembre y los padrones finales se publicarán el 7 de febrero de 2026.





Fuente