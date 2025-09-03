Shirley MacLaine Film Crew no pagado un año después de la producción envuelta

Shirley MacLaineLa última película, «Gente no lugares«, Producción envuelta en Atlantic City hace un año. Desde entonces, docenas de miembros de la tripulación han estado tratando de recibir el pago. En mayo, el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey obtuvo una sentencia de $ 672,749 contra Jeff CatzEl principal financiero.

Simplemente se ha negado a pagar.

En una entrevista con VariedadKatz reconoce el juicio, pero dice que el estado es impotente de recolectar.

«No pueden hacer cumplir un juicio en mi contra», dice Katz. «Solo pueden poner [liens] Sobre las cosas que tengo en Nueva Jersey, que no tengo «.

Entonces, ¿ahora que?

Incluso en el mundo a menudo desagradable de películas independientes, es inusual que toda una tripulación simplemente vaya sin paga. «People Not Place», que también está protagonizada por Stephen Dorff, es un trabajo de amor para el director Brad Furman. Pero es sido una pesadilla para aquellos que han pasado un año esperando sus cheques.

«Nadie puede decirnos cómo obtener el dinero», dice David Wechsler, quien fue el primer subdirector del proyecto. «Estoy apresurando a pagar mi alquiler».

Katz se retiró del proyecto en la víspera de la fotografía principal, culpando a Furman por permitir que los costos se descontrolen. Furman luego formó una LLC para hacer la película con un nuevo equipo y dinero de su familia. La película se completó pero aún no ha encontrado la distribución. Algunos de los tripulantes originales de «personas no lugares» criticaron a Furman por gritarle a las personas, llegando tarde y causando caos en el set.

A través de su abogado, Marty Singer, Furman niega esas acusaciones. Aunque Katz es el único responsable de los salarios no remunerados, Singer dice que Furman llegó a un acuerdo con los sindicatos para ayudar a pagar a los miembros que trabajaron en la producción original.

«Mi cliente no solo ha estado a la altura de sus obligaciones, sino que ha ido más allá para cuidar las obligaciones de la compañía de producción del Sr. Katz según lo solicitó los sindicatos», dice Singer Variedad.

Según un informe del DOL, Katz admitió ante un investigador que estaba utilizando los salarios no remunerados como apalancamiento en su disputa con el director sobre la propiedad de la película. El investigador le informó que era ilegal según la ley de Nueva Jersey. No parecía importarle. Los esfuerzos para llegar a una resolución negociada se han estancado.

«Hice un trato para pagarle a la gente, pero no aceptaron el trato», dice Katz. Variedad. «Entonces dije demandarme».

Según el DOL, a 38 personas se les debe dinero. La investigación encontró que la negativa de Katz a pagar era «intencional», lo que resultó en una multa del 200% además de los salarios no remunerados. Se emitió una sentencia en el Tribunal Estatal de Nueva Jersey en mayo.

«Pasamos por el proceso. Perdió», dice Andy Zolot, quien era productor de la película. «Este no es un caso límite. Está muy claro».

El Directors Guild of America dice que todavía está en el caso. «Continuamos realizando el pago de nuestro

miembros ”, dice un portavoz de la Unión.

«Estamos atrapados en un sistema que no funciona», dice Robyn Davis, otro productor. «Comenzará a suceder a más y más proyectos».