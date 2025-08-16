Shin Tae-yong Tantang Shayne Pattynama-Sandy Walsh

Yakarta, Viva – Se presentarán emocionantes batallas en la AFC Champions League Elite 2025/26. Basado en el horario oficial publicado por AFC, club surcoreano Ulsan HD será el anfitrión de un representante tailandés, Buriram UnitedLa jornada 5. Este duelo está programado para tener lugar en el estadio de fútbol Ulsan Munsu, Ulsan, el 26 de noviembre de 2025.

Este partido atrajo la atención del público indonesio porque reunió dos figuras importantes. Desde el campamento anfitrión, Ulsan HD ahora está entrenado por Shin Tae Yonguna figura conocida como un arquitecto exitoso Equipo nacional indonesio. Mientras estaba del lado del oponente, Buriram United fue fortalecido por dos defensores del equipo nacional indonesio naturalizados, Shayne Pattynama Y Sandy Walsh.

El duelo está lleno de prestigio

Shin Tae-yong ciertamente tiene su propia motivación para enfrentar a dos ex niños de crianza a nivel de equipo nacional. Este duelo no es solo una cuestión de la lucha por los puntos importantes en la fase del Grupo ACL Elite, sino también un tiroteo táctico entre los entrenadores coreanos experimentados y las filas de jugadores que una vez orbitó con Garuda.



Shayne Pattynama se unió oficialmente a Buriram United

Para Buriram United, este partido de visitante será una prueba difícil. Ulsan HD es conocido como una de las principales fortalezas de la Liga Corea del Sur con un alto fanatismo del público Ulsan. Sin embargo, se espera que la existencia de Shayne Pattynama y Sandy Walsh en la línea de fondo pueda fortalecer la Liga Thai de Defensa Defensa de defensa.

Determinación del destino en la fase grupal

Matchday 5 puede ser un determinante de los pasos de los dos equipos en la competencia de castas más alta del club asiático. Tanto Ulsan HD como Buriram United todavía están compitiendo en el grupo, por lo que la victoria será muy significativa en las oportunidades de apertura para avanzar al nocaut.

Se confirmó que la atmósfera del partido era caliente, no solo por los intereses de los puntos, sino también por el toque emocional de la reunión de Shin Tae-Yong con los jugadores del equipo nacional indonesio que conocía bien.