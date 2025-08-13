Shin Tae-yong regresó oficialmente a Indonesia a fines de agosto de 2025

VIVA -Shin Tae-yong volverá a poner un pie en Indonesia, esta vez no como entrenador Equipo nacional Garuda, pero gerente Equipo nacional de Corea del Sur U-23.

El entrenador que se había convertido en un ídolo público del fútbol del país liderará a los guerreros Taegeuk en el evento de calificación de la Copa Asiática U-23 2026, que tuvo lugar en Sidoarjo, East Java, del 3 al 9 de septiembre de 2025.

Corea del Sur U-23 es miembro del Grupo J con el anfitrión de Indonesia U-23, Laos U-23 y Macau U-23. La presencia de Shin claramente estará en el centro de atención, considerando que una vez brotó Equipo nacional indonesio U-23 Falls 2020-2024.

SHIN está programado para llegar al país a fines de agosto.

«No hay una fecha exacta para Indonesia, pero tal vez alrededor del 27 o 28 de agosto de 2025. Debido al 1 de septiembre de 2025, hay un partido U-23 surcoreano en Sidoarjo», dijo el entrenador de 54 años en el canal Jekpot de YouTube.

Tarea especial del presidente KFA

El nombramiento de Shin Tae-yong para liderar el equipo joven de Corea del Sur vino directamente del presidente de la Federación de Fútbol de Corea del Sur (KFA), Chung Mong-Gyu.

«Podría ir allí como gerente general de Corea del Sur U-23. El presidente me dijo que fuera como gerente general. Entonces, creo que iré como gerente que supervisa al equipo en su conjunto», explicó Shin.

Misión y sentimiento especiales «venganza»

Este evento no es solo un torneo para Shin. Además de ser el primer paso en el liderar Corea del Sur U-23, este partido también fue promocionado como una misión de venganza, considerando que se reuniría directamente con sus antiguos hijos adoptivos en el equipo nacional indonesio U-23.

En la actualidad, Shin Tae-yong tiene muchos roles en su país. Es el entrenador de Ulsan HD, tres veces el campeón en la Liga de Corea del Sur, vicepresidente de KFA, así como gerente general de Seongnam FC.

El regreso de Shin a Indonesia sin duda será uno de los imanes más grandes de los clasificatorios de la Copa U-23 Asiático U-23 2026, especialmente cuando el partido está caliente contra el equipo nacional U-23 indonesio.