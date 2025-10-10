Shin Tae-yong es despedido oficialmente, Sumardji rocía a Patrick Kluivert

Jacarta – Noticias sobre Shin Tae Yong eso esta despedido Ulsan HD convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO todo el viernes 10 de octubre de 2025.

Otra cosa que está en el punto de mira es el entrenador de la selección nacional de Indonesia, Sumardji quien cuestionó el once inicial elegido Patricio Kluivert cuando fueron derrotados por Arabia Saudita.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. Su subida a Instagram causó revuelo, Justin Hubner se disculpó y se centró en la lucha contra Irak.

El defensa de la selección de Indonesia, Justin Hubner

El jugador de la selección indonesia, Justin Hubner, Entregar una disculpa por sus acciones al volver a subir una publicación de su novia, Jennifer Coppen, después del partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Arabia Saudita.

4. La picante sátira de Bung Towel para los fanáticos de la selección nacional de Indonesia: ¡Quieres ir a la Copa del Mundo pero no estás listo para perder!

Observador de fútbol, ​​toalla Bung

Destacado observador de fútbol, ​​Bung Towel reacción exagerada del público después de que la selección de Indonesia fuera aplastada 2-3 por Arabia Saudita en la cuarta ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026 el jueves 9 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB.

3. Más popular: ¿La selección nacional de Indonesia no logró clasificarse al Mundial de 2026? La publicación de Justin Hubner causó revuelo

Selección de Indonesia vs Arabia Saudita

Noticias sobrei la oportunidad para que la selección de Indonesia avance al Mundial 2026 Después de ser derrotado por la Selección Nacional de Arabia Saudita 2-3, los lectores de VIVA Sport serán cazados durante todo el jueves 9 de octubre de 2025.

Otra noticia es la publicación de Justin Hubner en Instagram que causó revuelo. Volvió a publicar la publicación de su novia Jennifer Coppen con la leyenda «Todos estamos de acuerdo sobre quién debería estar en el campo».

2. Sumardji rocía a Patrick Kluivert por elegir la alineación titular equivocada para la selección nacional de Indonesia: ¡no vuelva a suceder!

Director del equipo nacional de Indonesia, Sumardji

La derrota de la selección de Indonesia ante Arabia Saudita en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial 2026 sigue siendo el centro de atención. Además del amargo resultado de 2-3 en Jeddah, se evaluó la decisión del entrenador Patrick Kluivert a la hora de determinar el once inicial. ser un factor lo que afectó el desempeño del equipo de Garuda.

El director del equipo nacional de Indonesia, Sumardji, comentó abiertamente sobre esto. Admitió que la composición de los once jugadores principales para el partido se había convertido en un tema de seria discusión entre él y los entrenadores antes del inicio del partido.

1. La selección nacional de Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita y Shin Tae-yong fue despedido oficialmente