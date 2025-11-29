Shin Tae-yong elogia el gol de Rizky Ridho, hay un pero

VIVA – Llegan noticias emocionantes del mundo del fútbol indonesio. Defensor y pilar de Persija Yakarta Equipo Nacional Indonesia, Rizky Ridhonominado oficialmente Premio Puskas 2025 gracias a su sensacional gol ante el Arema FC en la Superliga 2024/2025.

El gol se creó mediante un rápido esquema de contraataque. Ridho hizo una combinación con Ryo Matsumura, corrió hacia el centro del campo y luego vio al portero de Arema demasiado adelantado.

Sin pensarlo, el defensor de Surabaya disparó con fuerza y ​​precisión desde larga distancia. El balón voló rápido, el portero no pudo alcanzarlo y se fue directo a la portería, momento que inmediatamente hizo estallar el estadio.

Sin embargo, Ridho no está solo en la lucha por el mejor gol del mundo. En la lista de candidatos también figuran dos grandes nombres: Declan Rice (Arsenal FC) y Lamine Yamal (Barcelona). Seguramente la competencia será feroz.

La noticia de la inclusión de Ridho en la nominación de Puskas también llegó al ex entrenador Selección Nacional de IndonesiaShin Tae-yong, la figura que le dio a Ridho su debut en el equipo senior.

Shin admitió que se sorprendió cuando vio el gol del ex niño adoptivo. «Ah, el gol de Ridho fue hermoso», dijo Shin Tae-yong, citado por Goalpost Asia.

De hecho, Shin admitió que gritó de asombro cuando presenció este momento. Sin embargo, STY todavía proporciona una evaluación realista.

Según él, goles de largo alcance como este suceden muy a menudo en el fútbol mundial, por lo que la lucha de Ridho por llevarse el premio a casa será muy dura. «Pero sólo con esto no es fácil», añadió.

Aunque advirtió sobre sus posibilidades de ganar, Shin Tae-yong expresó su gran aprecio por el desarrollo de Ridho, que ahora tiene 24 años.

«Su desarrollo es extraordinario. El hecho de que Indonesia pueda producir un jugador como él ya es fantástico», afirmó.