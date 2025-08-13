Shin Tae-yong dijo Exco Pssi Liar, ¿quién es él?

VIVA – Ex entrenador Equipo nacional Indonesia, Shin Tae-yong, finalmente enderezó el problema inclinado sobre la comunicación que había arrastrado su nombre mientras manejaba el equipo de Garuda. El entrenador surcoreano incluso condenó a uno de los miembros Exco pssi que se considera que difunde noticias falsas.

Leer también: Shin Tae-yong regresó oficialmente a Indonesia a fines de agosto de 2025



La estricta declaración fue revelada por Shin en un podcast con Jeje, su traductor personal durante el entrenamiento Equipo nacional indonesio. En esa ocasión, enfatizó que nunca había habido un problema de comunicación dentro del equipo durante su oficina.

Anteriormente, se rumoreaba que Shin Tae-yong tenía dificultades para comunicarse con el jugador de equipo nacional Indonesia, especialmente aquellos con una carrera en Europa. Se dice que los factores del lenguaje son la causa principal, por lo que la coordinación en el campo se considera que no funciona sin problemas.

Leer también: Shin Tae-yong: Estuve de acuerdo con el Pssi Ketum usando jugadores jóvenes en la Copa AFF, dijo que no hay necesidad de pensar en los resultados



Sin embargo, el entrenador que fue despedido oficialmente a principios de 2025 negó el tema firmemente. Afirmó estar confundido por qué las noticias podrían surgir, y mucho menos provenir de funcionarios de la Federación.

«Si realmente hay un problema, acepto que fue desestimado. Pero hasta segundos fui despedido, no hubo ningún problema. Lo juro. Lo juro a pesar de que me amenazaron con ser asesinado», dijo Shin Tae-Yong.

Leer también: Sin rodeos, Shin Tae-yong descargó la relación con el presidente de PSSI Erick Thohir



Shin dio un ejemplo, mientras se sometió a un partido fuera de Bahrein o China, nunca había encontrado limitaciones de comunicación. Todos los procesos se ejecutan normalmente y sin problemas.

«Cuando fui a Bahrein no hubo ningún problema. A China tampoco.

De hecho, incluso los jugadores naturalizados nunca se han quejado de lo mismo. Según Shin, la comunicación en el equipo funciona bien sin obstáculos significativos.

«Es solo un jugador naturalizado. Nunca me quejé de la comunicación que nos importa porque nuestra comunicación fue suave. Pero me pregunto por qué continúa y es descabellado. Especialmente los miembros de Exco», continuó.

El final de la declaración de Shin en el podcast fue censurado. Sin embargo, todavía emitió una fuerte crítica a aquellos que se consideraba que difundían historias falsas.

«Es una mentira extraña. No debería poder inventar historias, y mucho menos dañar a los demás. Debemos ser honestos», dijo el entrenador de 54 años.