Shin Tae-yong decidió regresar a la selección de Indonesia a pesar de que había una oferta mejor

VIVA – El técnico de Corea del Sur, Shin Tae-yong, abre la posibilidad de volver a la dirección Equipo Nacional Indonesia. El hombre de 54 años admitió que estaba dispuesto a considerar si PSSI hacer una oferta formal.

Lea también: Alex Pastoor dice que es ilógico que la selección de Indonesia vaya al Mundial, André Rosiade está furioso: ¡Un millón de razones!



Silla del entrenador en jefe Selección Nacional de Indonesia actualmente vacante después de que PSSI se separó de Patricio Kluivert. El fracaso en llevar al equipo de Garuda al Mundial de 2026 significó que la colaboración entre ambos tuvo que terminar prematuramente.

El nombre de Shin Tae-yong ha vuelto a surgir entre sus seguidores. Bajo su dirección en el período 2019-2024, la selección nacional de Indonesia mostró un desarrollo significativo y pareció más competitiva en varios eventos internacionales.

Lea también: ¡Caliente! Miembro de la RPD rocía a Alex Pastoor después de calificar de ilógico que la selección de Indonesia se clasifique para el Mundial de 2026



Respondiendo a estos rumores, Shin admitió que no había recibido comunicación oficial de PSSI.

«¿De Indonesia? No. No ha habido llamadas ni ofertas oficiales en absoluto», dijo Shin Tae-yong, citado por Goalpost.

Lea también: Alboroto, la honesta confesión de Shin Tae-yong es que está dispuesto a volver a entrenar a la selección de Indonesia



Aun así, destacó que Indonesia todavía tiene un lugar especial en su corazón. De hecho, Shin admitió que daría prioridad a Indonesia si recibiera una oferta con intenciones serias.

«Si hay una oferta, por supuesto que la consideraré. Pero, sinceramente, mi corazón todavía se inclina hacia Indonesia», dijo Shin.

«Incluso si hay una oferta mejor de otro país, pero Indonesia viene con intenciones serias, elegiré a Indonesia como la principal prioridad».