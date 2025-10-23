Shin Tae-yong da condiciones si se le pide volver a entrenar a la selección de Indonesia

VIVA – El nombre de Shin Tae-yong vuelve a estar en el centro de atención del fútbol indonesio después de que Patrick Kluivert fuera expulsado de la silla de entrenador. Equipo Nacional Indonesia. Muchos aficionados pidieron inmediatamente que el técnico surcoreano volviera a dirigir la plantilla de Garuda.

Hasta ahora, PSSI No hemos anunciado quién se encargará de ello. Selección Nacional de Indonesia además. Sin embargo, Shin Tae-yong sigue en la posición de liderazgo como el candidato más fuerte.

La situación también es favorable. Shin se encuentra actualmente sin club, por lo que tiene potencial para recibir una oferta de PSSI. Además, recientemente envió una fuerte señal de que su corazón todavía está apegado a la selección de Indonesia.

«Honestamente, mi corazón seguirá estando inclinado hacia la selección nacional de Indonesia», dijo Shin Tae-yong en una entrevista en el canal de YouTube Goalpost.

El técnico de 55 años incluso enfatizó que, si realmente llegara una oferta oficial, daría prioridad a la selección de Indonesia. Sin embargo, destacó una cosa importante que no es negociable.

Según Shin, PSSI debe mostrar total compromiso y sinceridad si quieren reclutarlo nuevamente. Con esta sincera intención aseguró que no dudaría en volver a sentarse en el sillón del entrenador Garuda.

«Incluso si hay una oferta ligeramente mejor de otro país, pero la selección de Indonesia apuesta con intenciones serias, la selección de Indonesia siempre será mi primera opción», subrayó.

Shin Tae-yong no es un nombre extraño para el fútbol nacional. Bajo su mando, la selección nacional de Indonesia ascendió rápidamente hasta recibir la atención mundial. Garuda tuvo un desempeño impresionante en varios eventos, logrando incluso penetrar la tercera ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona asiática por primera vez en la historia.

No es de extrañar que la mayoría del público espere que Shin regrese como arquitecto de la selección nacional de Indonesia en sustitución de Kluivert. Su experiencia en la construcción de una base sólida para el equipo se considera crucial para enfrentar objetivos más importantes en el futuro.

Ahora, la atención de la selección de Indonesia se centrará en la lucha por conseguir billetes para el Mundial de 2030. Y para la mayoría de los fanáticos de Garuda, se cree que solo un nombre puede hacer realidad este gran sueño: Shin Tae-yong.