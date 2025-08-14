Shin Tae-yong anhela las tres estrellas del equipo nacional indonesio

VIVA -La entrenador coreano del sur, Shin Tae-yong, está de vuelta en el centro de atención después de estar presente en el podcast Jekpot, propiedad de su antiguo traductor en el equipo nacional de Indonesia, Jeong Seok-Seo.

En el chat casual, Jeong, que se llama familiarmente Jeje, preguntó quiénes los jugadores del equipo nacional indonesio fueron los más perdidos por el entrenador.

Sin dudarlo, el entrenador de 54 años mencionó tres nombres que eran muy especiales para él.

«Todos son mis hijos. Pero extraño la primera generación de jugadores que formé y entrené para prepararme para la Copa Mundial U-20 2021. Rizky ridho, Pratama Arhan Y Witan Sulaeman«Kata Shin Tae-yong.

Estos tres nombres tienen una larga historia con Sty. Rizky Ridho, quien en 2020 se convirtió en el capitán del equipo nacional indonesio U-19, se preparó originalmente para aparecer en la Copa Mundial Sub-20 de 2021. Desafortunadamente, el evento fue cancelado debido a Pandemi Covid-19.

Sin embargo, Shin todavía le cree en el U-23 y el equipo nacional senior. Ahora, Ridho es conocido como uno de los mejores defensores de Indonesia. De hecho, el defensor de Borussia Monchengladbach que también es un jugador del equipo nacional indonesio, Kevin Diksalabado su calidad.

«Hay algunos jugadores que pueden jugar y crecer como jugadores. Creo que Rizky Ridho y Jay Idzes son adecuados para jugar en la Bundesliga», dijo Diks.

Al igual que Ridho, Pratama Arhan también ha sido el jugador principal de Shin desde el nivel U-19. Gracias al aliento del entrenador, Arhan se atrevió a probar suerte en el extranjero.

Actualmente fortalece a Bangkok United en la Liga de Tailandia 1, el club que terminó la temporada pasada en segundo lugar, solo un punto a la deriva de Buriram United.

Mientras tanto, Witan Sulaeman, que ahora juega para Persija Jakarta, también está en la lista de los jugadores favoritos de Shin. Witan se convirtió en una parte importante cuando el equipo nacional U-23 penetró en la semifinal de la Copa Asiática U-23 2024.

Curiosamente, Shin no solo se perdió los tres nombres. También mencionó a varios otros jugadores que tienen lugares especiales en su corazón, como Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner, Jay Idzes y Kevin Diks.