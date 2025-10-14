Shin Tae-yong abre su voz sobre regresar a la selección de Indonesia para reemplazar a Kluivert

VIVA – Especulaciones sobre el regreso de Shin Tae-yong a la silla de entrenador. Equipo Nacional Indonesia finalmente fue respondida directamente por el entrenador. El medio surcoreano KBS informó que Shin negó firmemente estos rumores.

“Shin Tae-yong niega los rumores de regresar a Selección Nacional de Indonesia«, escribió KBS, citado en la cuenta X (Twitter) @KORFootballNews.

Los rumores sobre el regreso de Shin Tae-yong surgieron después de que la selección nacional de Indonesia perdiera 0-1 ante Irak en la cuarta ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona Asia. La derrota fue devastadora. Patricio Kluivert y sus filas han sido objeto de un intenso escrutinio por parte del público del fútbol indonesio.

La derrota contra Irak hizo que miles de seguidores de Garuda en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah corearan el nombre de Shin Tae-yong. Esperan que el técnico surcoreano pueda volver a dirigir la plantilla rojiblanca y sustituir a Kluivert.

No es sorprendente que muchos fanáticos indonesios todavía sientan una gran simpatía y confianza en la figura familiarmente llamada STY. Junto con Shin Tae-yong, la selección nacional de Indonesia registró varias historias nuevas en la trayectoria del fútbol nacional.

Bajo la dirección de Shin Tae-yong, la selección absoluta de Indonesia logró por primera vez clasificarse para los octavos de final de la Copa Asiática 2023 y avanzó a la tercera ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 en la Zona Asiática.

No solo eso, Indonesia también obtuvo una victoria histórica sobre Arabia Saudita por 2-0 en noviembre de 2024, un resultado que nunca antes se había logrado.

Shin también contribuyó mucho a nivel juvenil. Llevó a la selección sub-23 a participar por primera vez en la Copa Asiática Sub-23 de 2024 e incluso logró llegar a las semifinales en su primer debut.

Sin embargo, el viaje terminó amargamente. El PSSI despidió oficialmente a Shin Tae-yong el 6 de enero de 2025, citando «dinámicas internas» dentro de la selección nacional de Indonesia.

«Hay dinámica dentro del equipo y necesitamos tomar medidas estratégicas», dijo en ese momento el presidente general del PSSI, Erick Thohir.

Después de despedir a Shin, el PSSI nombró a Patrick Kluivert como nuevo entrenador. Llegó con un equipo de entrenadores de Holanda como Alex Pastoor, Denny Landzaat y Gerald Vanenburg.

Desafortunadamente, este proyecto de entrenamiento holandés no ha dado buenos resultados. Kluivert no logró llevar a Indonesia a la fase final del Mundial de 2026 después de sufrir dos derrotas en la cuarta ronda.