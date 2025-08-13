Shin Tae-yong abre oportunidades para las oportunidades de regreso del entrenamiento del equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Ulsan HD FC, Shin Tae-yong, dio una señal para estar listo para volver a modificar Equipo nacional Indonesia si es necesario. El hombre de Corea del Sur afirmó que todavía tiene fuertes lazos emocionales con el público de fútbol de la patria.

Como se sabe, Pssi Decidiendo el contrato de Shin Tae-Yong el 6 de enero de 2025. La decisión desencadenó los pros y los contras entre los amantes del fútbol indonesios, dados los grandes logros y contribuciones que había dado durante cinco años para liderar el equipo de Garuda.

La declaración de Shin fue revelada en el podcast en Jeong Seok Seo o el canal de YouTube de Jeje, el ex traductor de Equipo nacional indonesio.

«No descarté la posibilidad de volver a entrenar al equipo nacional de Indonesia en el futuro. Porque los fanáticos del fútbol indonesio me han dado muchas cosas. Entonces, podría regresar si hay una oportunidad», dijo Shin Tae-Yong, miércoles 8/13/2025).

Shin no es una figura extranjera para el fútbol indonesio. Bajo su cuidado, el equipo nacional experimentó un progreso significativo, pudo competir con países fuertes de la región y lograr resultados impresionantes en varios eventos.

No es sorprendente que Shin Tae-Yong figura como el entrenador más largo que ha manejado el equipo nacional de Indonesia. Su nombre es tan respetado y amado por los partidarios de Garuda, que siempre le han brindado pleno apoyo.