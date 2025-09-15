Shia LaBeouf, Jon Voight luchó por la política; No hablé durante años

Shia Labeouf revela en el próximo documental «Megadoc» que tuvo una gran pelea con el ex coprotagonista y mentor Jon Voight y no le habló durante años hasta la creación de «megalópolis», donde se vieron obligados a dejar a un lado sus diferencias y reavivar su amistad (a través de Entretenimiento semanal). Labeouf identificó «política muy diferente» como la fuente de su lucha.

«La primera versión [of the script] Leí fue hace unos cinco años. [Coppola] leí una mesa. Y en el tiempo de esa lectura a esta película, básicamente había jodido toda mi vida «, dice LaBeouf en la película.» Estaba en medio de mi noveno paso en este programa en el que estoy, y tuve que ir a las paces a Voight porque la política y la mía de Voight son muy diferentes. Lo amo mucho «.

Labeouf y Voight trabajaron juntos por primera vez en «Holes» de 2003 y se unieron nuevamente en «Transformers» de 2007.

«Era como mi mentor desde una edad temprana», dice Labeouf sobre su coprotagonista. «Él fue como el primer actor real que conocí, y es el primero que me puso [Dustin] El repertorio de Hoffman … se sentaba en una habitación conmigo y vería todas estas películas consecutivas, y [that] Me hizo enamorarme del proceso y el oficio, porque antes de eso, solo era un niño pobre que ganaba dinero «.

Pero Voight se ha convertido en un partidario abierto de Trump a lo largo de los años y recientemente fue nombrado uno de los enviados especiales de Trump a Hollywood junto a Sylvester Stallone y Mel Gibson. Si bien Labeouf no menciona la afiliación de Trump de Voight, cita la política como una razón para una caída entre ellos.

«Tuvimos una gran pelea en el teléfono donde le dije que iba a venir a su casa y que íbamos a pelear, y colgué el teléfono», dice Labeouf. «No hablé con él durante años».

Variedad reportado fuera de Venecia Ese «Megadoc» también incluye al director de «Megalópolis» Francis Ford Coppola que se honra sobre las dificultades de trabajar con Labeouf, cuya propia carrera ha sido marginada en gran medida en Hollywood después de su comportamiento errático y una demanda de conducta sexual inapropiada presentada contra él por FKA Twigs. La demanda fue resuelto en julio.

Por variedad: “La película documenta cómo las tensiones se montaron entre Labeouf y Coppola, hasta el punto en que este último abandonado se estableció ante una escena después de que Labeouf le hizo una pregunta dos sobre una inconsistencia en la historia. Mientras hablaba en la película, Labeouf todavía está sorprendido de que Coppola lo llamara ‘El’ mayor dolor en su maldito asignación, pero que el director lo envió un correo electrónico a lo largo del día siguiente, pero que le había perdido el día siguiente, pero que le había perdido el próximo día, pero lo había perdido el siguiente día, pero que le había perdido su temperatura. Él por «hacer un buen trabajo», incluso si siempre tendrán «dos puntos de vista diferentes» en casi todo «.

«Megadoc» se abre en los cines el 19 de septiembre.