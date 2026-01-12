Sherni por excelencia: los líderes del Congreso saludan a Priyanka Gandhi en su cumpleaños







Llueven deseos de cumpleaños para el secretario general del Congreso Priyanka Gandhi Vadra cumplió 54 años el lunes y el jefe del partido, Mallikarjun Kharge, dijo que su lucha por los derechos del pueblo sigue inspirando a todos los trabajadores del partido.

Varios líderes del Congreso elogiaron a la diputada de Wayanad por abordar los problemas del pueblo, como le desearon en su cumpleaños.

«Calurosos deseos de cumpleaños para la secretaria general y parlamentaria del AICC, @priyankagandhi ji. Le deseo buena salud, felicidad y un futuro brillante por delante», dijo Kharge en una publicación en X.

«Su compasión y coraje, su firme compromiso con la Constitución y su fuerte voz, tanto dentro como fuera del Parlamento, en la lucha por los derechos de las personas continúan inspirando y energizando a todos los trabajadores del Congreso», dijo.

El secretario general del Congreso a cargo de la organización, KC Venugopal, dijo: «Le deseamos al líder dinámico y carismático, AICC GS y Wayanad MP Smt.

@priyankagandhi ji ¡muy feliz cumpleaños! Tu energía contagiosa y dedicación a los problemas de la gente es una motivación para todos nosotros, ¡que sigáis fortaleciéndoos en los años venideros!»

El jefe del departamento de medios y publicidad del partido, Pawan Khera, la comparó con una leona.

«A una hija forjada en coraje, una hermana que se mantiene firme en la adversidad, una madre con un amor feroz, una colega que guía con humildad y gracia, una líder anclada en una resolución inquebrantable… A la `Sherni` por excelencia del Partido del Congreso… Feliz cumpleaños @priyankagandhi ji», dijo en X.

El viceministro principal de Karnataka, DK Shivakumar, elogió a Priyanka Gandhi por su valentía al hablar en nombre del pueblo.

«Que seas bendecido con buena salud y fortaleza mientras continúas hablando sin miedo en el Parlamento. Que sigas inspirando a millones y lleves adelante el orgulloso legado del Partido del Congreso con convicción y valentía», dijo el líder del partido en X.

El líder del Congreso en Lok Sabha, Manickam Tagore, dijo que su coraje, compasión y compromiso con los valores democráticos continúan inspirando a millones.

«Junto con nuestro líder Thiru #RahulGandhi ji, ustedes dan fuerza y ​​esperanza a la idea de la India. Deseándole a usted y a su familia buena salud, felicidad y fuerza al servicio del pueblo», escribió Tagore en X.

La líder del Congreso, Supriya Shrinate, también saludó a Priyanka Gandhi en su cumpleaños.

«Ella es una luchadora. Es luchadora. Es feroz. Es fabulosa. Es divertida. Feliz. cumpleaños al único @priyankagandhi ji. ¡Te deseo risas, amor y luz en tu cumpleaños y más allá!», dijo.

El Congreso, desde su dirección oficial X, deseó buena salud al líder del partido.

«Su empatía, sencillez y dedicación inquebrantable hacia la gente lo hacen verdaderamente especial. Que este año les traiga alegría, buena salud y fuerzas renovadas mientras continúan su búsqueda incansable para empoderar al pueblo de la India y construir un futuro mejor para todos», decía.

El diputado de DMK, K Kanhimozhi, expresó sus deseos de cumpleaños a Priyanka Gandhi.

«Calientes deseos de cumpleaños para la dinámica líder del INC, Thirumigu. @priyankagandhi. Su compromiso de oponerse a las fuerzas fascistas, especialmente durante estos tiempos difíciles para la democracia y el Constituciónson realmente dignos de elogio. Le deseamos buena salud, felicidad y éxito continuo en la vida pública», afirmó el líder del DMK.

