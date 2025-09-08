Sherlock Holmes recibe un tratamiento animado con el productor ‘Shrek’

Harry King Television está avanzando con una versión animada de Sherlock Holmesalistado David Lipman Para encabezar el proyecto junto con el CEO de la compañía Nicholas Sercombe.

La compañía de producción de Londres y LA reveló planes para la serie Toon, con el título de trabajo «Sherlock animado«, Que se basará en las novelas de» Las aventuras no experimentadas de Sherlock Holmes «de Sercombe, mientras marcan una desviación de las raíces de acción en vivo de la franquicia.

Lipman trae credenciales de animación de peso pesado al proyecto, después de haber producido los dos primeros «Shrek«Películas. Su currículum abarca tanto el trabajo de animación en» The Ren and Stimpy Show «como» The Tale of Despereaux «, además de películas de acción en vivo que incluyen» Serenity «y» The Professor «.

El equipo creativo se expande con la incorporación de Michael Ryan, conocido por las características animadas «Planet 51» y «Paws of Fury: The Legend of Hank», junto a Tim John, quien trabajó en «un gato callejero llamado Bob».

La serie animada se inclinará hacia los espectadores maduros, estructurando cada temporada alrededor de los arcos misteriosos centrales mientras conectan episodios individuales con el canon original de Holmes de Doyle. El programa promete explorar historias de fondo de personajes para Holmes, Watson, la Sra. Hudson y Moriarty a través de una lente contemporánea dirigida a la demografía internacional para adultos.

«Tomar la ruta de animación nos permite reinventar a Sherlock Holmes en una escala más grandiosa, más imaginativa y arriesgada que antes», dijo Sercombe. «Tener a David, Michael y Tim dirigiendo la serie con nosotros combina su legado en la animación con la muy querida IP clásica. Juntos estamos creando nuestro propio universo Sherlock Holmes que se siente atemporal y completamente fresco, rico en carácter, humor y aventura. No podemos esperar a ‘Sherlock animado’ (WT) para sorprender a los audiencias mundiales e imbue uno de los íconos literarios más beleados con la energía de Newfound con la energía más beleada con la energía de Newfound».

El proyecto animado marca otra expansión para la tubería de contenido con guión de Harry King Television, basándose en el reciente lanzamiento de la compañía de su brazo sin guión con formato «curiosidad».

El fondo productor de Sercombe incluye colaboraciones con las leyendas de la comedia británica Vic Reeves, Bob Mortimer, el personaje de Dame Edna de Barry Humphries y artistas como Mel Smith y Bob Monkhouse en las series, incluidas «Top Tips», «Two Old Farts in the Night» y «Bob’s Fab Ads».