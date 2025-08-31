Sherina Munaf Rescue Cat Uya Kuya, ¡su condición es muy delgada!

VIVA – Casa del presentador y miembro de la Cámara de Representantes, Vas a se convirtió en el foco después de ser el objetivo del saqueo de los ciudadanos en la noche del 30 de agosto de 2025. Esta acción fue desencadenada por la ira pública contra los videos virales que mostraban a Uya Kuya bailando en el edificio del Parlamento Indonesio, en medio de la polémica de la asignación del Parlamento que impulsó la agitación social.

El saqueo no solo causó la pérdida de objetos de valor, sino que también trajo un impacto trágico en la mascota uya kuya, especialmente los gatos caros que él mantuvo.

En las imágenes de video que se extendieron ampliamente en las redes sociales, se vio una atmósfera tensa alrededor de la residencia de Uya Kuya cuando las masas empujaron. Artículos como joyas, electrónica y varios documentos valiosos desaparecen.

Sin embargo, lo que deja este evento más triste es el destino de los gatos mascotas de Uya Kuya. Las masas no solo toman la propiedad, sino que también cocinan varios gatos de raza criados por el presentador. Uya Kuya confesó esta pérdida, a pesar de que expresó sinceridad.

En medio de una situación desgarradora, las buenas noticias provienen de cantantes y actrices Sherina Munaf. A través de cargas en su cuenta de hilos, Sherina anunció que ella y su colega, Indira Diandra, lograron salvar a uno de los gatos de Uya Kuya.

En la carga, Sherina mostró una foto de un gato con plumas opacas y mala condición física.

«Uno de los gatos de la casa de Uya Kuya es el rescate y toda la noche y Indira Diandra hemos coordinado directamente con el rescatador. Esta mañana fue recogida y ahora la posición segura es mi crianza», escribió Sherina Munaf en el hilo de Instagram, citado el domingo 3125 del domingo.

Sherina explicó que el gato salvado estaba en una condición muy alarmante de que su cuerpo era delgado para sentir el hueso.

«Condiciones: muy delgados, los huesos se sienten realmente cuando son mascotas el cuerpo. Esta es solo una de las posibilidades de 16-20 gatos que se crían en ese lugar», explicó.

También reveló que en la casa de Uya Kuya había alrededor de 16 a 20 gatos que se mantuvieron, la mayoría de los cuales eran razas que fueron tratadas por cría. El gato guardado ahora está bajo el tratamiento de Sherina mientras espera la recuperación.

La acción saqueadora en la residencia de Uya Kuya es parte de una ola de protestas de los residentes dirigidos a una serie de casas oficiales, incluidos otros miembros del DPR como Ahmad Sahroni, Eko Patrio y Nafa Urbach, y el Ministro de Finanzas Sri Mulyani. Esta situación provocó preocupaciones sobre la escalada de la tensión social, que recuerda a la crisis de 1998.

Mientras tanto, Sherina e Indira están decididos a continuar buscando otros gatos que todavía faltan en la casa de Uya Kuya.

«Intentaremos encontrar y salvar a otros gatos», dijo Sherina.