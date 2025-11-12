Shell interesada en trabajar en cinco bloques de petróleo y gas en Indonesia, SKK Migas proporciona fugas

Jacarta – Jefe del Grupo de Trabajo Especial para las Actividades Comerciales Upstream de Petróleo y Gas (SKK Migas), dijo Djoko Siswanto, la empresa petróleo y gas gigantes del mundo a saber Caparazónha presentado propuesta realizar estudios conjuntos o estudios conjuntos en 5 áreas de trabajo (semana) Petróleo y gas de Indonesia.

Lea también: La tecnología Ferrari Racing ya está disponible en los motores de los coches diarios



«¡Arriba! Él (Shell) se unió a KUFPEC (Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company) 50:50, presentó una propuesta al Director General de Petróleo y Gas», dijo Djoko en el área de la RPD RI, Senayan, Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.



Jefe de SKK Migas, Djoko Siswanto, reunido en la zona de Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 9 de abril de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Lea también: BPS revela la razón por la cual el sector minero fue el único que cayó en el tercer trimestre de 2025



El socio de Shell, KUFPEC, es una empresa internacional de petróleo y gas dedicada a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural fuera del territorio del Estado de Kuwait. KUFPEC es una filial de propiedad absoluta de Kuwait Petroleum Corporation.

Djoko reveló que a través de su colaboración con KUFPEC, Shell había presentado una solicitud para realizar un estudio conjunto en 2 CA marinas y 3 CA terrestres al Director General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman.

Lea también: Con el apoyo de CPO, las exportaciones de RI alcanzan los 24,68 mil millones de dólares en septiembre de 2025



Actualmente, Djoksis dijo que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales todavía está evaluando la propuesta.

«Esto está siendo evaluado por el Director General de Petróleo y Gas», dijo.

Asimismo, anteriormente el Director General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman, también dijo que su partido había aceptado la propuesta presentada por Shell. Dijo que la propuesta de Shell sería consultada primero con el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, antes de ser anunciada al público.



Director General de Petróleo y Gas, Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman

«Primero tenemos que consultar con cada estudio conjunto para tener una imagen completa de cómo será el estudio conjunto, cuáles serán los objetivos y cuáles serán las oportunidades», dijo Laode.

El gobierno ofreció más de cinco CA a Shell y luego Shell expresó interés en cinco CA. Sin embargo, Laode admitió que aún no podía revelar qué WK atrajeron el interés de Shell.

Sólo confirmó que actualmente Shell ha mostrado interés y entrará en una etapa muy temprana, concretamente en un estudio conjunto. Por lo tanto, la propuesta muestra claramente el interés de Shell en regresar a la industria de petróleo y gas de Indonesia.

«Ellos (Shell) entrarán en una etapa muy temprana, concretamente en un estudio conjunto. Han expresado interés en 5 WK», afirmó.