Shell Indonesia abre votos sobre el tema de los despidos debido a las políticas de importación de combustible

Yakarta, Viva – Cáscara de indonesia negó las noticias sobre la terminación del empleo (PHK) de los empleados debido a la política Importar bbmen medio de la escasez de combustible en la estación de servicioEstación de servicio privada.

«Shell Indonesia aclara que la información transmitida es incorrecta», dijo gestión Shell Indonesia, domingo 28 de septiembre de 2025.

La gerencia también mencionó que los tres nombres de usuarios de Instagram llamaban la fuente de contenido con fuentes narrativas incorrectas, a saber, Infotangerang.id, Lawakscience y Awreceh.id.

Además, la gerencia de Shell Indonesia explicó las verdaderas condiciones que ocurrieron en las cargas de video que fueron difundidas por las tres cuentas.

La realidad es que el equipo de una de las estaciones de servicio de Shell ejecuta actividades de dirección de rutina, y al mismo tiempo la despedida de uno de los miembros del equipo para trasladar la ubicación de trabajo a otra estación de servicio de Shell.

«Invitamos a todas las partes a seguir siendo más sabios para recibir y difundir información», dijo la gerencia.

Fue conocido, anteriormente el martes 16 de septiembre de 2025, director presidente y director gerente de Mobility Shell Indonesia, dijo Ingrid Siburian, la compañía hizo ajustes a las actividades operativas en las estaciones de servicio.

Esto sigue la dificultad de obtener suministros de combustible para satisfacer las necesidades de la empresa privada.

El ajuste de las actividades operativas de la estación de servicio incluye ajustar las horas de trabajo, ajustar la cantidad de días hábiles para establecer a los empleados. La declaración fue entregada por Ingrid con respecto a varios empleados de la estación de servicio que fueron despedidos, debido a la falta de disponibilidad del suministro de productos de combustible de gasolina.

Con respecto a la noticia del cierre de una serie de estaciones de gasolina, Ingrid dijo que las estaciones de gasolina continúan sirviendo a la comunidad con productos de combustible disponibles, a saber, Shell V-Power Diesel. Además, las estaciones de gasolina también sirven a recarga de concha, taller, selección de concha y lubricantes de concha. (Hormiga).