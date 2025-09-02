Sheinelle Jones se preparó para regresar a ‘Today’ de NBC

Sheinelle Jonesel veterano «Hoy«Corresponsal que ha estado ausente del Noticias de NBC El programa mientras ella se encargó de que su marido enfermo, y luego se recuperara de su reciente muerte, regresará al espectáculo el viernes.

Savannah Guthrie reveló la noticia durante la transmisión del venerable programa matutino de NBC del martes.

Jones participó en una entrevista grabada con Guthrie que también se emitirá el viernes. Su regreso a finales de esta semana marcará su primer día en capacidad a tiempo completo en semanas. Jones ha estado lejos del programa desde enero con un permiso de ausencia. Estaba cuidando a su familia cuando su cónyuge, Uche Ojeh, trataba con el glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral. Ojeh falleció en mayo.

Jones ha sido parte de una familia de corresponsales «hoy» durante más de una década. Inicialmente se unió a la franquicia de NBC AM en octubre de 2014 como presentadora en transmisiones de fin de semana. En enero de 2019, se unió a la tercera hora de «Today». Como parte de un equipo que tenía como objetivo traer al público a la hora Después de una era desafortunada cuando el programa se construyó alrededor del ancla Megyn Kelly. Jones ha sido parte de un cuarteto que incluye a Al Roker, Craig Melvin y Dylan Dreyer. Durante algún tiempo, Jones mantuvo sus deberes de fin de semana, así como su nuevo papel en el programa de las 9 AM, una situación que la hacía trabajar seis días a la semana.

Antes de unirse a NBC News, Jones trabajó para Fox Affiliates S en Tulsa, OK y Filadelfia. Trabajó en la estación de Filadelfia, WTXF, durante casi una década.