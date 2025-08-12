Sheila Jordan, legendaria cantante de jazz, muere a los 96

Sheila Jordancuya voz genial y flexible llevó su nombre a través de décadas de grabaciones de jazz, actuación y educación, murió el lunes en Nueva York, su familia confirma a Variedad. No se citó ninguna causa de muerte; Ella tenía 96 años.

Una virtuosa cantante e improvisor que a menudo se pasó por alto durante su vida, al menos parcialmente debido a una aversión a la autopromoción, su álbum debut de 1963 «Portrait of Sheila» en particular es ampliamente considerado como un clásico y lanzó más de dos docenas de álbumes en el curso de su carrera, incluyendo «Portrait Now» lanzado este año. Fue nombrada National Endowment for the Arts Jazz Master en 2012.

Nacida Sheila Jeanette Dawson en Detroit en 1928, por su propia cuenta, Jordan no tenía una infancia fácil.

«Mi madre tenía solo 17 años cuando me tenía, y mi padre se casó con ella en ese momento para darme un nombre», dijo WBGO’s Jazz en Lincoln Center en 2023. «No se quedaron juntos. Entonces, ella realmente no podía cuidarme», dijo Jordan. «Mis abuelos me criaron hasta que me metí en la escuela secundaria en esta pequeña ciudad minera de carbón donde vivían en Pensilvania. Era muy pobre y había mucho alcoholismo. Pero lo hice cantando».

Jordan quedó enamorado de Jazz después de escuchar a Charlie Parker en una máquina de discos en la escuela secundaria. «Puse mi níquel y llegó [Charlie “Bird” Parker]Tocando ‘ahora es el tiempo’, y dije que esa es la música «, dijo a NPR.» Esa es a la que dedicaré mi vida «.

Jordan buscó oportunidades de rendimiento cuando era adolescente alrededor de Detroit, a la que había regresado a los 14. Dejó la ciudad para «ir a perseguir a Bird», como describió, en Nueva York. Eventualmente se hizo amiga de Parker: «Él fue muy, maravilloso para mí», dijo Jordan sobre Parker, y luego se casaría con uno de sus colaboradores cercanos, Duke Jordan; Tienen una hija juntos pero se divorciaron en 1962.

Jordan lanzó «Portrait of Sheila», en 1963, en Blue Note: fue la primera vocalista en lanzar un álbum en la famosa impresión de jazz. Aunque el álbum recibió raves críticos, sería más de una década antes del lanzamiento de su seguimiento, «Confirmación». Más tarde describió que se sorprendió por los elogios que recibió su debut, y dijo que la brecha extendida entre los registros se debió a una reticencia para pedir ayuda.

Pasó las siguientes décadas actuando en la ciudad con algunos de los nombres más conocidos de Jazz: Parker, Charles Mingus, Herbie Nichols y Parker entre ellos, mientras criaban a su hija como madre soltera y trabajan durante el día en una agencia de publicidad durante 25 años. Sin embargo, una vez que su hija estuvo en la universidad, su carrera ganó impulso y comenzó a lanzar álbumes con un clip constante a fines de la década de 1970 y continuó actuando en los últimos meses. Su último álbum, «Portrait Now», se lanzó a principios de este año; Con los años, también apareció como vocalista destacada en álbumes de Carla Bley, Cameron Brown, George Gruntz, Bob Moses y Roswell Rudd, entre otros, y enseñó talleres vocales de jazz en el City College of New York y otras instituciones.

Le sobreviven su hija, Tracey J. Jordan, Un veterano ejecutivo de música en Motown y Arista Records, SiriusXM, MTV y actualmente Depasse-Jones Entertainment.

«Siempre he dicho: ‘Apoye la música hasta que pueda apoyarte'», dijo Jordan a Jazz en Lincoln Center.