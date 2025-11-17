Sheikh Hasina critica el veredicto emitido por un «tribunal amañado»







El ex primer ministro de Bangladesh Jeque Hasina el lunes alegó que el veredicto anunciado en su contra procedía de un «tribunal amañado» creado y presidido por el gobierno interino no electo dirigido por Muhammad Yunus, que carece de un mandato democrático, calificando el fallo de «sesgado» y «motivado políticamente».

Los comentarios se produjeron después de que el Tribunal de Crímenes Internacionales (TIC) de Bangladesh pronunciara una sentencia de muerte para la ex Primera Ministra después de declararla culpable de crímenes contra la humanidad relacionados con las manifestaciones de julio del año pasado.

«En su desagradable llamado a la pena de muerte, revelan la intención descarada y asesina de figuras extremistas dentro del gobierno interino de destituir al último primer ministro electo de Bangladesh y anular a la Liga Awami como fuerza política. Millones de bangladesíes que trabajan duro bajo la administración caótica, violenta y socialmente regresiva del Dr. Mohammad Yunus no se dejarán engañar por este intento de privarlos de sus derechos democráticos.

Pueden ver que los juicios realizados por los llamados Tribunal de Crímenes Internacionales (TIC) «Nunca tuvieron la intención de lograr justicia ni proporcionar una visión genuina de los acontecimientos de julio y agosto de 2025. Más bien, su propósito fue convertir a la Liga Awami en chivo expiatorio y distraer la atención del mundo de las fallas del Dr. Yunus y sus ministros», se lee en una declaración emitida por el ex primer ministro Hasina después del controvertido veredicto sobre las TIC.

Criticando duramente al gobierno interino liderado por Yunus, dijo además: «Bajo su égida, los servicios públicos se han desmoronado. La policía se ha retirado de las calles del país asoladas por el crimen y la equidad judicial ha sido subvertida, con ataques a los seguidores de la Liga Awami que quedan impunes. Los hindúes y otras minorías religiosas son agredidos y los derechos de las mujeres suprimidos. Los extremistas islámicos dentro de la administración, incluidas figuras de Hizb-ut-Tahrir, buscan socavar la larga tradición de Bangladesh del gobierno secular están encerrados y amenazados, el crecimiento económico se ha estancado y Yunus ha retrasado las elecciones y luego ha prohibido al partido más antiguo del país (la Liga Awami) participar en ellas.

La ex primer ministro negó las acusaciones que se han hecho en su contra en el ICT. «Lamento todas las muertes que ocurrieron en julio y agosto del año pasado, en ambos lados de la división política. Pero ni yo ni otros líderes políticos ordenamos el asesinato de manifestantes”, subrayó.

Hasina afirmó que no tiene miedo de enfrentar a sus acusadores ante un tribunal adecuado donde las pruebas puedan ser sopesadas y probadas de manera justa, y agregó que es por eso que ha desafiado repetidamente al gobierno interino a presentar estos cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

«El gobierno interino no aceptará este desafío, porque sabe que la CPI me absolvería. El gobierno interino también teme que la CPI examine su propio historial de violaciones de derechos humanos durante su mandato», afirmó.

