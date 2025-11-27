Sheikh Hasina condenada a 21 años de prisión por caso de corrupción







A Bangladesh El tribunal condenó el jueves a la ex primera ministra Sheikh Hasina a 21 años de prisión en tres casos de corrupción presentados por la Comisión Anticorrupción del país (ACC) por las irregularidades en la asignación de parcelas en el marco del Proyecto de la Nueva Ciudad de Purbachal.

El último veredicto se produce pocos días después de que el ICT de Bangladesh pronunciara el 17 de noviembre una sentencia de muerte para Hasina después de declararla culpable de crímenes contra la humanidad relacionados con las manifestaciones de julio del año pasado. También condenó a dos de los principales colaboradores de Hasina, sentenciando a muerte al ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, y al ex inspector general de policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun, quien se convirtió en testigo estatal, a cinco años de prisión.

Mientras tanto, el jueves por la tarde, el juez Mohammad Abdullah Al Mamun del Tribunal Especial 5 de Dhaka anunció el veredicto, donde Hasina fue condenada a siete años de prisión en cada uno de los tres casos, mientras que su hijo Sajeeb Wazed Joy y su hija Saima Wazed Putul fueron sentenciados a cinco años de prisión cada uno en uno de los tres casos.

De los otros 20 acusados, 19 recibieron distintas penas de prisión y uno fue absuelto en los tres casos, informó el importante periódico bangladesí The Daily Star.

Mientras tanto, se reforzó la seguridad en el ingreso a las Sesiones Corte en Dhaka antes de la sentencia de alto perfil, con puestos de control policiales adicionales y también se desplegó personal de la Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB) para mantener el orden.

«Además de nuestros miembros regulares, se han desplegado dos pelotones adicionales de policía. Dos pelotones de personal del BGB están de servicio. Además, la policía local y miembros del RAB están patrullando la periferia», dijo el principal periódico de Bangladesh, The Business Standard, citando a Miah Mohammad Ashis Bin Hasan, subcomisionado de la División de Procesamiento de la Policía Metropolitana de Dhaka.

Tras el controvertido veredicto del TIC, Hasina alegó que la sentencia anunciada en su contra procedía de un «tribunal amañado» creado y presidido por el gobierno interino no electo dirigido por Muhammad Yunus, que carece de un mandato democrático. El ex primer ministro calificó el fallo de parcial y motivado políticamente.

En una declaración, el ex Primer Ministro declaró: «En su desagradable llamado a la pena de muerte, revelan la intención descarada y asesina de figuras extremistas dentro del gobierno interino de derrocar al último Primer Ministro electo de Bangladesh y anular a la Liga Awami como fuerza política. Millones de bangladesíes que trabajan duro bajo la administración caótica, violenta y socialmente regresiva del Dr. Mohammad Yunus no se dejarán engañar por este intento de despojarlos de sus derechos democráticos».

