Shedeur Sanders vence a Patrick Mahomes de los Chiefs en Stunner

Es un hecho que Patrick Mahomes del Jefes de Kansas City es uno de los mariscales de campo más populares y exitosos de su generación y, en realidad, de todos los tiempos. Ha ganado múltiples campeonatos para los Chiefs y continúa prosperando, por lo que los Jefes de Kansas City hacer que lo firmara para que se quede con el equipo hasta 2031.

Dado que Mahomes es tan popular, no hace falta decir que tiene parte de la mercancía más venta disponible. Pero, ¿qué tan rápido está volando el equipo de Mahomes volando fuera de los estantes de las tiendas?

El NFLPA ha lanzado su lista de ventas de los 50 mejores jugadores de fin de añoque informa sobre las ventas del 1 de marzo al 31 de julio de 2025. Entonces, esto realmente captura ese tiempo entre temporadas, cuando es probable que cualquier equipo ganó el campeonato tenga el equipo más popular disponible. Entonces, ¿qué tan bien vendió la mercancía de Mahomes durante este período?

Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs vs. Shedeur Sanders

La lista anual de la NFLPA es la única clasificación verificada de todas las mercancías oficialmente con licencia de la NFL y la marca de los jugadores que se venden a través de puntos de venta minoristas en línea y tradicionales, y se informa más que 85 licenciatarios de la NFLPAincluyendo Fanatics, Outerstuff, Fathead, Foco y Funko. Todo es mercancía y totalmente licenciado.

Un ejemplo de algunos de los artículos con licencia y categorías de productos incluía tarjetas comerciales, camisetas de juegos para hombres, mujeres y jóvenes, camisetas y sudaderas con capucha, mochilas, calcomanías de pared, banderines, figuras coleccionables, fotos enmarañadas y enmarcadas, cabezales, lujosos, bebidas y productos para mascotas. Por lo tanto, es una amplia gama de equipos y artículos.

Mahomes ocupó el puesto número 7 en el recuento, lo cual es muy bueno. Pero, lo interesante es que el mariscal de campo novato Shedeur Sanders En realidad, se clasificó más alto que él, en el número 5. Ni siquiera ha jugado un juego todavía.

Águilas All-Pro y el Jugador Ofensivo del Año de la NFL Saquon Barkley clasificado No. 1. Según DeportivoBarkley es el primer corredor para enganchar ese número 1 que muestra desde el anterior Dallas Cowboys El corredor Ezekiel Elliot en 2017.

En cuanto al resto de la cuenta, Super Bowl MVP Jalen duele fue el número 2, Comandantes de Washington jugador de ataque Jayden Daniels Era el número 3, el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, era el No. 4 y Cooper Dejean de Eagles saltó al número 6.

Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs todavía está en la cima

Mientras tanto, el NFL ha lanzado su lista de los mejores jugadores de la liga en la temporada 2025-26, y Mahomes llegó a los 10 mejores. Michael Baca del sitio web de la NFL ha lanzó a sus 10 mejores jugadores en la liga, y pone a Mahomes en el número 5.

«Mahomes registró números bajos en su carrera en su séptima temporada como titular, pero el respeto que obtiene de sus compañeros mantiene una clasificación entre los 10 primeros dentro del Top 100, una racha que comenzó en 2019 después de su primer año como Chiefs QB1», dice Baca en la pieza.

Pero, agrega: «La habilidad de Mahomes para hacer los lanzamientos imposibles también lo distingue, y aunque los números podrían haber evitado que Mahomes haga su séptimo Pro Bowl consecutivo, podría decirse que no hay otro QB que desearías con el juego en la línea».

Tras la sorprendente derrota de los Chiefs en la Semana 1, el equipo está de regreso y listo para rockear. Esperemos que cambien su récord 0-1 rápidamente.