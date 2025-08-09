Shedeur Sanders de los Browns se disculpa después del debut

Cleveland Browns mariscal de campo novato Shedeur Sanders Impresionado en su debut en la NFL el viernes por la noche, pero aún sintió la necesidad de disculparse después del juego.

Sanders completó 14 de 23 pases para 138 yardas y dos touchdowns. Si bien no era perfecto, fue agudo, haciendo jugadas con sus piernas y entregando ataques de precisión en ambos lanzamientos de puntuación.

Sin embargo, una de sus primeras declaraciones durante su entrevista en el campo fue dirigida a su padre, Deion Sanders.

«Lo siento Pops. No hice lo que se suponía que debía hacer completamente», Dijo Sanders. «Pero viviremos para ver otra oportunidad».

«Lo siento Pops, no hice lo que se suponía que debía hacer completamente». – Shedeur Sanders con un mensaje a Deion después de su debut de pretemporada 👀 (📺 NFL Network) pic.twitter.com/a0iiydrwvj – Centro deportivo (@SportsCenter) 9 de agosto de 2025

Shedeur entregó el mensaje con una sonrisa, sabiendo su Padre estaba vitoreando desde lejos. Deion Sanders publicó en las redes sociales durante el enfrentamiento después de los touchdowns de su hijo.

«¡Sí, sí!» Deion Sanders escribió en x Durante el juego, etiquetando a Shedeur.

Shedeur jugó para su padre en Colorado y Jackson State. Antes del juego, Deion Sanders admitió que sería «extraño» ver sin estar al margen, pero predijo una gran noche.

«No puedo esperar a verlo bajar esta noche», dijo Deion Sanders a los periodistas. «Pero va a ser un poco extraño, un poco extraño. Sin embargo, será un problema después de esta noche, te lo prometo».

Browns QB Shedeur Sanders que buscan provocar ‘cambio’ en Cleveland

Los Browns pueden tener la situación de mariscal de campo más complicada de la NFL, con Sanders luchando Joe Flacco, Kenny Pickett y Dillon Gabriel para el trabajo inicial. Flacco actualmente encabeza la tabla de profundidad, mientras que Sanders se está abriendo camino desde el fondo.

Pero con Flacco, Pickett y Gabriel se dejan de lado contra los Panthers, Sanders ocupó el centro del escenario. Veterano recién firmado Tyler Huntley Vi una acción tarde, aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá en la mezcla, ya que Cleveland maneja sus problemas de lesiones con Pickett y Gabriel.

Sanders busca ser un catalizador para el cambio en Cleveland. Entregó la primera chispa contra los Panthers, con celebridades como LeBron James y Jamie Foxx expresando su apoyo.

«Yo diría solo la energía» Dijo Sanders Cuando se le preguntó sobre el «cambio» que lo trajeron a Cleveland. «Siento que en general, fue una chispa diferente. Aunque es un juego de pretemporada, por lo general, la gente no los toma demasiado en serio, pero ese es nuestro Super Bowl. Ese es el Super Bowl de todos y cada uno de los jugadores. Por lo tanto, el cambio es una cosa familiar. Es una familia. Debes ser capaces de ir a la guerra con todos y cada uno y entendemos que no estamos jugando aquí, estamos jugando para los demás. Es todo lo que está haciendo todo lo que hace su trabajo y eso es cómo creemos en el otro».

Browns incierto del siguiente paso en la competencia QB

Sanders no ha recibido ningún tiempo con la ofensiva del primer equipo durante el campamento de entrenamiento. El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, se negó a decir si eso cambiaría después del desempeño de pretemporada de Sanders.

«Realmente estamos enfocados en desarrollar nuestros jugadores», Stefanski dijo. «Estamos en modo de evaluación. Estoy satisfecho con dónde están los muchachos, pero no estoy sumergiendo en una competencia de quarterback».

Dicho esto, Stefanski agregó que «una tonelada de repeticiones» están en el horizonte para Sanders. Se debe determinar si alguno de esos representantes estará con los titulares.

«Las situaciones fueron invaluables para Shedeur», dijo Stefanski. «Para toda nuestra ofensiva. Obtuvimos un tercero y uno en el que tuvo una caída de mariscal de campo. Quiero decir, solo hay mucho fútbol y eso es por diseño con él obteniendo un montón de repeticiones en este juego. Y también obtendrá un montón de repeticiones la próxima semana. Eso es parte de nuestro desarrollo de nuestros jugadores jóvenes».

El próximo juego de pretemporada de los Browns está programado para el 16 de agosto contra el Filadelfia Eagles.