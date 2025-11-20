Shedeur Sanders de los Browns recibe una clara advertencia de la estrella de los Raiders

El marrones de cleveland están recurriendo a Shedeur Sanders para su enfrentamiento de la Semana 12 como visitante contra el Asaltantes de Las Vegas mientras Dillon Gabriel continúa trabajando en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL.

La defensa de Las Vegas buscará hacerle la vida difícil a Sanders en esta contienda. Además, el Plata y el Negro se encuentran actualmente en una racha de cuatro derrotas consecutivas y necesitan esta victoria para salir de esta mala racha.

Cleveland eligió a Sanders con la selección número 144 en el Draft de la NFL de 2025, e hizo su debut en la NFL en la segunda mitad de la derrota en casa del domingo por 23-16 ante los Cuervos de Baltimore después de gabriel fue revisado por una conmoción cerebral en el entretiempo y luego descartado. Sanders tuvo problemas en la derrota, completando 4 de 16 pases para 47 yardas y una intercepción.

Otro jugador seleccionado en la clase de draft de Sanders fue el destacado de los Raiders, Ashton Jeanty. Si bien no se enfrentará al marrones quarterback directamente, él esperanzas La defensa de Las Vegas puede arruinar la primera apertura del jugador en la NFL.

“Llegué a conocerlo bastante bien”, dijo Jeanty sobre Sanders mientras hablaba con los medios el 19 de noviembre. “[I am] emocionado por él. [It] Debería ser una gran oportunidad para él, pero sé que mi defensa estará lista para atacarlo. Será mejor que esté preparado”.

Shedeur Sanders está emocionado de enfrentar a los Raiders

El entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, confirmó después del debut de Sanders que esas fueron las primeras jugadas que realizó junto con la ofensiva titular en cualquier entorno, y Sanders reconoció la necesidad de desarrollar química con la unidad titular.

gabriel no tiene sido despejado practicarentonces Sanders obtendrá esas valiosas repeticiones de práctica en preparación para su primera apertura.

«Estoy realmente emocionado por eso, sabiendo que tengo una pieza de [the] ofensiva y decirlo y cómo las cosas encajan con mis ojos y colocar a los jugadores exactamente donde necesitan estar”, dijo Sanders (h/t Daniel Oyefusi de ESPN). “Ver cómo entran y salen de las rutas, ver la estructura de los linieros ofensivos, ver su conjunto, simplemente tener una sensación.

«Soy más bien una persona que siente, así es como aprendo, así es como hago todo. No digo simplemente: ‘Voy a verlo, simplemente va a suceder'». No, tengo que estar ahí afuera, sentirlo. Tengo que moverme. Son tantos detalles los que se necesitan para sentirme lo mejor posible y jugar lo mejor posible y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance y el equipo está haciendo todo lo posible para ayudarme a prepararme”.

¿Los Raiders le darán el balón a Ashton Jeanty?

En cuanto a los Raiders, buscarán poner a Jeanty en marcha en este juego contra los Browns, considerando los toques limitados que recibió en la derrota de la Semana 11 ante los vaqueros de dallas. El entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, explicó el motivo del juego terrestre limitado contra Dallas.

«Queríamos lanzar el balón temprano y queríamos ir tras estos muchachos un poco y ver si podíamos, sabiendo que iba a ser un juego difícil detenerlos, su ofensiva superior y todo eso», dijo Carroll. en la última edición de “1 contra 1” que fue publicado el 19 de noviembre.

“Así que eso era parte de eso, y esperábamos abrirnos camino en el juego terrestre, pero el marcador fue en sentido contrario y nos dejó lo suficientemente atrás como para mantenernos en el modo en que tenemos que seguir lanzando el balón por el campo.

«Esa noche, no entiende mucho el balón. Le lanzamos bien el balón y él hizo algunas cosas buenas con eso, pero no lo suficiente para lograr el equilibrio que te gusta. El equilibrio no tiene que ocurrir en el primer cuarto. El equilibrio tiene que ocurrir cuando terminas el juego, y a veces el juego dicta oportunidades, y tienes que aprovecharlas».