Shedeur Sanders de los Browns recibe malas noticias después de un debut desastroso

Shedeur Sanders finalmente consiguió su oportunidad para demostrar lo que puede hacer en un NFL campo, pero el mariscal de campo novato no logró levantarse y enfrentar el desafío.

El marrones de cleveland mantuvo una ventaja de 16-10 de cara al vestuario, emergiendo para la segunda mitad sin titular Dillon Gabriel debido a su entrada en el protocolo de conmoción cerebral de la liga. Sanders conectó sólo el 25 por ciento de sus 16 pases para 47 yardas y una intercepción. También corrió el balón tres veces para 16 yardas y perdió el balón una vez, aunque los Browns se recuperaron.

Si Sanders hubiera podido brillar en su debut, podría haber ejercido suficiente presión sobre el entrenador en jefe. Kevin Stefanski y lo obligó a hacer un cambio permanente en el centro. La multitud en Huntington Bank Field lo dejó muy claro: absolutamente en erupción tras la entrada de Sanders al juego en la segunda mitad. Los fanáticos y los medios de todo el noreste de Ohio han pedido que Sanders juegue durante las últimas semanas, y él tenía una oportunidad real de generar algo de impulso para seguir adelante.

Sin embargo, después de que terminó el juego, Stefanski confirmó que Gabriel recuperará su trabajo como QB1 tan pronto como esté lo suficientemente sano para hacerlo.

«Pero hay muchas cosas involucradas en eso». Stefanski dijo de borrar el protocolo de conmoción cerebral y las perspectivas de que Gabriel regrese a la alineación para la salida de la próxima semana contra el Asaltantes de Las Vegas. «Entonces, ya veremos».

Kevin Stefanski dio respuestas vagas a preguntas sobre el juego de Shedeur Sanders contra los Ravens

Stefanski no elogió el juego de Sanders, aunque dijo que el equipo tiene fe en el mariscal de campo de 23 años.

«Confiamos en que nuestros muchachos se desempeñarán. Él no es diferente», dijo Stefanski. «Y desempeñar un papel de mariscal de campo suplente… es difícil llegar allí. Pero confiamos en él. Sé que hay cosas que querrá hacer mejor, pero es por eso que trabajamos».

Un periodista le pidió a Stefanski que hablara sobre las mejoras, si es que hubo alguna, que Sanders haya logrado durante la práctica durante las últimas semanas, ya que un tema de conversación después del juego fue que el cuerpo técnico no le había brindado a Sanders ninguna repetición con la ofensiva del primer equipo durante toda la temporada.

Gabriel estaba trabajando en el primer equipo cuando Joe Flaco Fue el titular durante el primer mes de la campaña, aunque Stefanski no le dio a Sanders el mismo trabajo que QB2 una vez que Cleveland elevó a Gabriel al puesto titular antes de la Semana 5.

«Shedeur ha logrado avances increíbles en la sala de reuniones y en el campo de práctica», dijo Stefanski. «Sé que quiere ser mejor y será mejor».

Shedeur Sanders hizo una broma posterior al juego aludiendo a la falta de repeticiones con la ofensiva del primer equipo de los Browns

Es de suponer que los Browns se prepararán para los Raiders como si Sanders fuera titular, ya que la salud de Gabriel seguirá siendo un signo de interrogación al menos durante los próximos días.

Eso significa elaborar un plan de juego que aproveche las fortalezas de Sanders. También significa que obtendrá repeticiones regulares con la ofensiva del primer equipo por primera vez en su carrera en la NFL.

«No creo que jugué nada bien», dijo Sanders. «Hay muchas cosas que debemos analizar durante la semana y sentirnos cómodos incluso lanzando rutas, ya sabes, con alemán [Jeudy] y tirando rutas con todos esos tipos. Creo que ese fue mi primer baile para él en todo el año”.

Sanders se rió y sonrió luego de su comentario sobre no lanzarle a Jeudy en toda la temporada, lo que se leyó como un ataque sutil al cuerpo técnico por mantener a Sanders fuera del primer equipo durante los últimos seis meses desde que lo seleccionó.

Pero Sanders continuó expresando su gratitud por la oportunidad de jugar por primera vez desde que dejó las filas universitarias.

«Lo que me entusiasmaba es poder salir», continuó Sanders. «Fue la primera vez que me golpearon desde mi último partido en Colorado, así que tener esa sensación de vuelta, ya sabes, es bueno».