Shedeur Sanders de los Browns envía un mensaje después de noticias de pretemporada

Después de preguntas sobre si el Cleveland Browns quería permitir Shedeur Sanders Para ganar el trabajo inicial, ESPN ha informado que el producto de Colorado comenzará el primer juego de pretemporada del año para Cleveland. Los Browns se enfrentarán a los Carolina Panthers el viernes, permitiendo a Sanders al menos una pequeña oportunidad para mostrar lo que tiene. Dada la batalla en la sala de mariscal de campo para los Browns en este momento, sigue siendo incierto cuánto jugará en la pretemporada.

«Se espera que los Cleveland Browns inicien el novato Shedeur Sanders como mariscal de campo para el primer partido de pretemporada del equipo contra el Panteras de Carolina El viernes, las fuentes le dijeron a ESPN «, ellos escribieron.

Según ESPN, la razón por la que Sanders comenzará durante el primer juego de pretemporada se debe a las lesiones en los isquiotibiales a Kenny Pickett y Dillon Gabriel. Sigue siendo incierto cuánto tiempo Pickett y Gabriel se sentarán en los juegos, pero esto es bueno para Sanders. También notaron que la extensa experiencia de Joe Flacco en la liga significa que los Browns ya saben lo que tienen con él.

«Aunque Sanders ha recibido la menor cantidad de repeticiones con los titulares del equipo hasta ahora en el campamento de entrenamiento, las lesiones en los isquiotibiales a Pickett y Gabriel, y la edad y la experiencia del Flacco de 40 años pueden haber allanado el camino para la primera acción de juego de la NFL de Sanders. Flacco ha obtenido la mayoría de los representantes con los tambores del equipo en el campamento», agregaron.

¿Shedeur Sanders lo presiona?

En el primer juego de pretemporada del año, el mariscal de campo de los Cleveland Browns tiene cierta presión sobre él.

Sin embargo, según los comentarios de Sanders, no parece que esté demasiado preocupado. Según Men’s Journal, Sanders dijo que sigue siendo el mismo mariscal de campo que alguna vez fue, y que nada ha cambiado desde sus días de Colorado.

«¿Me has visto en la universidad?» Dijo Sanderspor Jeff Smith. «… sigo siendo el mismo tipo, no me pasó nada».

Que Shedeur Sanders piensa en la situación de Browns

Con todas las preguntas que rodean a los Cleveland Browns y lo que podrían hacer con Sanders, es difícil para él evitarlas.

Múltiples periodistas le han preguntado qué cree que el equipo está haciendo con él, pero Sanders ha respondido a los que de una manera bastante respetuosa. Entiende que tiene mucho trabajo que hacer para ser un mariscal de campo titular en la NFL, pero está agradecido y solo quiere hacer lo que sea mejor para el equipo en este momento.

«Ese no es mi lugar para responder» Sanders le dijo Reporteros Viernes, incluido Daniel Oyefusi de ESPN. «Siento que no está en mi control, así que ni siquiera voy a pensar en eso o tener eso incluso en mi proceso de pensamiento. Hay muchas personas que quieren tener la oportunidad de estar en este nivel, y estoy aquí, y estoy agradecido de tener la oportunidad, así que sea lo que sea que sea».

«Realmente no me perturba. Tienes que entender, llegamos desde un HBCU hasta un poder 5 [conference team]Y ahora nosotros aquí, entonces «, continuó.» En este punto, miras a su alrededor, no hay nada que sea un desafío, diría «.

Si Sanders huye con esta oportunidad en el primer juego de pretemporada, es probable que tenga otra oportunidad de comenzar en los juegos restantes.

Si continúa demostrando que es el mismo tipo de mariscal de campo que estaba en Colorado, incluso es posible que pueda encontrarse con el concierto inicial.