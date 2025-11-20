Shedeur Sanders avisado por los Raiders antes de su primera salida

Cuando los Cleveland Browns se enfrentan al Asaltantes de Las Vegas El partido del domingo será quizás el enfrentamiento de 2-8 equipos más esperado en la historia reciente de la NFL. Aunque el juego será transmitido por CBS sólo a los mercados de medios locales relativamente pequeños de Las Vegas y Cleveland en el horario de las 4:25 pm ET, no parece haber duda de que incluso en una tarde dominada por el choque de alto riesgo entre los Jefes de Kansas City e Indianapolis Colts, el juego Browns-Raiders atraerá una extraordinaria cantidad de atención de los medios y los fanáticos.

¿La razón? Solo hay uno: el juego marcará el debut titular en la NFL del mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, quien se ha creado una personalidad tan extravagante que ha permanecido en el centro del drama de la NFL desde el día del draft, cuando inesperadamente cayó a la quinta ronda, después de las proyecciones previas al draft. lo hizo llegar tan alto como una selección de los tres primeros del Día 1.

En un momento, Sanders incluso estuvo vinculado a los Raiders como selección del segundo día del draft, pero esa predicción obviamente nunca se materializó.

Smith avisa a Sanders

Esta semana, después de esperar toda la temporada detrás del veterano Joe Flacco y luego del novato Dillon Gabriel, Sanders conseguir su debut como mariscal de campo titular en la NFL, donde su padre, Deion Sanders, se convirtió en miembro del Salón de la Fama como esquinero.

Antes del gran momento, algunos jugadores de los Raiders se aseguraron de que Sanders supiera que no tendría un día fácil en el Allegiant Stadium.

«Estoy feliz por mi chico, ¿sabes?» Geno Smith, mariscal de campo titular de 34 años de los Raiders, dijo a los periodistas el miércoles, como citado por el Akron Beacon-Diario. «S2 es un tipo con el que he estado hablando durante mucho tiempo y estoy feliz de que tenga una oportunidad. Pero, desafortunadamente, está en nuestra contra».

Jeanty también emite una advertencia

El corredor Ashton Jeanty, fichado por Las Vegas con la selección número 6 En la primera vuelta, también tiene palabras para Sanders.

«Emocionado por él, debería ser una gran oportunidad para él», dijo Jeanty, citado por el Beacon-Diario. «Pero sé que mi defensa estará lista para atacarlo. Así que será mejor que esté listo».

Smith, quien alguna vez fue una selección proyectada de primera ronda que Terminó cayendo ante los New York Jets. en la segunda vuelta de 2013, también ofreció algunos consejos a Sanders.

«En lo que respecta a Shedeur, él está viviendo su vida y sólo puede hablar de eso», dijo Smith a los periodistas. «Pero mi consejo siempre para él es que salga, sea usted mismo y juegue su juego».

Rocky debut para Sanders como Gabriel Fill-In

De hecho, Sanders hizo su debut en la NFL la semana pasada, cuando fue sustituido por Gabriel, quien abandonó el partido de los Browns contra los Cuervos de Baltimore con una conmoción cerebral.

No salió según lo planeado. Lijadoras completó sólo cuatro de 16 pases para 47 yardas, con una intercepción. Pero el jugador de 23 años de Colorado, donde fue entrenado por su padre, se mantuvo optimista de cara a su debut contra los Raiders.

«Estoy haciendo todo lo que necesito para prepararme para ser la mejor versión posible de mí mismo. Dadas las circunstancias, todo tiene que acelerarse, y eso es genial», dijo Sanders el miércoles, mientras citado por Daniel Oyefusi de ESPN.com. «Me gusta la presión en la vida. Estoy emocionado por todo. Entonces, siento que soy el hombre. Sé que soy el hombre. Pero hay que ser capaz de ver».