Shashi Tharoor califica de «inaceptable» el ataque al diputado del Congreso Shafi Parambil







Líder senior del Congreso Shashi Tharoor ha condenado el presunto ataque al diputado de Vadakara, Shafi Parambil, durante una marcha de protesta en Perambra, en Kozhikode, Kerala, calificándolo de «inaceptable». Tharoor enfatizó que en una democracia, los parlamentarios, particularmente los de la oposición, deben tener libertad para protestar sin miedo, afirmando que tales acciones violan las protecciones legales y las normas democráticas.

En una publicación en X, Tharoor escribió: «El ataque policial contra el parlamentario Shafi Parambil mientras encabezaba una marcha de protesta es inaceptable. En una democracia, los parlamentarios, especialmente los de la oposición, deben tener libertad para disentir sin temor ni represalias. Tales acciones violan las protecciones legales y las normas democráticas. Es imperativa una acción estricta. Cuando los parlamentarios son atacados por liderar protestas o expresar su desacuerdo, se debilita la base misma de la responsabilidad democrática. Por lo tanto, la brutalidad contra un legislador no es simplemente un mal individual sino un ataque directo a la democracia parlamentaria misma».

Tharoor también afirmó que Congreso remitiría el incidente al panel de privilegio parlamentario. «En la democracia parlamentaria de la India, los parlamentarios no están por encima de la ley, pero están protegidos por la ley para garantizar que puedan cumplir con sus deberes constitucionales sin miedo, coerción o intimidación. El Congreso designará un panel de privilegio parlamentario», añadió.

Tras los violentos enfrentamientos en Perambra, la policía ha registrado un caso contra el diputado de Vadakara y el presidente en funciones del KPCC, Shafi Parambil, y varias otras personas. La FIR nombra a 692 personas, incluidos destacados líderes del Congreso como el presidente del DCC de Kozhikode, Adv. K Praveen Kumar, alegando que atacaron a la policía durante el incidente.

También se ha registrado un caso separado contra trabajadores del LDFenumerando a 492 personas identificadas, por reunión ilegal, bloqueo de vías y obstrucción al tránsito vehicular. El diputado Shafi Parambil, que sufrió una fractura de nariz durante la acción policial, fue sometido a una cirugía de emergencia en un hospital privado de Kozhikode. Los detalles de la FIR surgieron poco después de su tratamiento.

Mientras tanto, el Congreso anunció protestas en todo el estado el sábado contra lo que llama «brutalidad policial» contra un diputado en ejercicio. Presidente del DCC de Kozhikode Adv. Praveen Kumar dijo a ANI que la UDF celebrará una reunión de protesta masiva a las 3 de la tarde en Perambra, que inaugurará el secretario general de la AICC y parlamentario KC Venugopal.

La tensión estalló frente al Oficina del comisionado de policía de Kozhikode mientras los trabajadores de la UDF organizaban una protesta contra la policía y el gobierno de Pinarayi Vijayan, tras violentos enfrentamientos entre trabajadores de la UDF y CPM en Perambra. Las protestas continuaron hasta altas horas de la noche en varias partes del estado. La policía enfrentó resistencia mientras desalojaba a los manifestantes, y la tensión prevaleció cuando los activistas del Congreso bloquearon carreteras en varios lugares antes de finalmente dispersarse.

