Sharp fabrica coches eléctricos, Wuling Alvez es barato y Tesla sigue siendo un ídolo estadounidense

Jacarta – En un relajante domingo, 26 de octubre de 2025, Viva Automotriz presenta las últimas novedades que acontecen actualmente en el mundo del automóvil. De Afilado que solía fabricar refrigeradores ahora se está expandiendo coche electrico LDK+, precio Wuling Alvez Nuevo usado sigue siendo competitivo, hasta tesla que sigue siendo el favorito en los EE. UU. a pesar de que está lleno de dramatismo, ¡aquí están los tres artículos más populares que debes leer!

1. Sharp, que normalmente fabrica refrigeradores, quiere vender autos eléctricos.

Sharp y Foxconn mostraron el LDK+, una minivan eléctrica basada en la plataforma Foxconn Modelo A con puertas corredizas, una cabina espaciosa sin pilar central y una función AIoT que conecta el automóvil con dispositivos domésticos. El interior estilo sala de estar tiene sillas giratorias, mesas plegables y un proyector de cine, listo para su producción en 2027 en Japón y el Sudeste Asiático. Leer más.

2. El precio del Wuling Alvez 2025, desde nuevo hasta usado, sigue siendo tentador

Wuling Alvez

La variante Wuling Alvez 2025 SE IDR 220 millones, CE IDR 260 millones, EX IDR 295 millones cuenta con techo solar, cámara 360 y comando de voz WIND, mientras que el 2023 IDR 210-270 millones usado es estable con un eficiente motor de 1.5L y 105 hp. Este SUV compacto destaca por su diseño europeo, sus abundantes características y su amplio servicio posventa, ideal para los jóvenes urbanos. Leer más.

3. Aunque hay muchos problemas, este coche eléctrico sigue siendo el sueño de los ciudadanos estadounidenses.

El Tesla Model Y vendió 114.897 unidades y el Model 3 53.857 unidades en el tercer trimestre de 2025, liderando el mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. a pesar de que la participación cayó al 41% debido a las críticas a la calidad y el piloto automático, pero el Supercharger se convirtió en un ídolo generalizado. Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos alcanzaron 438.487 unidades, un aumento del 30%, y el Chevrolet Equinox EV y el Hyundai Ioniq 5 comenzaron a alcanzar a Tesla. Leer más.