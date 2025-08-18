Sharon Stone golpea el reinicio de instinto básico

Cuando se supo noticias mes pasado eso «Instinto básico«Estaba siendo reiniciado por los artistas United de Amazon MGM Studios y el guionista de la película original Joe Eszterhas, no estaba claro si Sharon Stone volvería a su papel icónico de Catherine Tramell. No cuentes con eso. En una nueva entrevista con «Today», Stone dijo «buena suerte» al reinicio.

«Si fue el que entró en el que estaba, entonces diría que no sé por qué lo harías», dijo Stone, refiriéndose a la primera vez que regresó como Catherine en «Basic Instinct 2» de 2006, un fracaso de taquilla que fue universalmente reclutado por los críticos de cine. «Adelante. ¡Buena suerte!»

Cuando el anfitrión de «Today» Craig Melvin se maravilló de la franqueza de Stone, la nominada al Oscar dijo que ya no le importa lo que alguien piense de ella y agregó: «Estoy en esa etapa de mi vida en la que ya me retiré una vez. Y ya murió un par de veces. Estoy como, ‘¿Qué vas a hacer? Mátame de nuevo? Adelante».

Dirigido por Paul Verhoeven, «Basic Instinct» de 1992 es un thriller erótico que está protagonizada por Michael Douglas como un detective que investiga el asesinato de una estrella de rock y piedra como el escritor seductor que es su principal sospechoso. La película fue una sensación de taquilla con $ 352.9 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en la cuarta película de mayor recaudación del año. Piedra recientemente revelado que Douglas originalmente no quería evaluar la prueba con ella después de que tuvieron una pelea.

«Michael Douglas no quería poner su trasero desnudo en la pantalla con un desconocido», dijo Stone Interno de negocios. «Y entendí eso. Ni siquiera lo haría probar conmigo. Pero eso también fue por una razón diferente; tuvimos una discusión antes de eso. Esto estaba en Cannes. Un grupo de nosotros estábamos sentados, y estaba hablando de alguien y sus hijos. Realmente, realmente conocía a esta persona de la que estaba hablando. Claramente, lo desencadenó. Retiré mi silla y le dije: «Salgamos». Así es como nos conocimos.

La tensión creada por su primer encuentro terminó demostrando ser beneficiosa para su casting, explicó: «Funcionó muy bien, porque no estaba sacudido si me gritaba. Eso fue interesante para el personaje, porque Michael tiene un temperamento, y no me importó. Eso funcionó muy bien en nuestra dinámica. Eventualmente, nos convertimos en el mejor de los amigos, hasta el día de hoy. Lo admiro con tremendamente».

Vea la entrevista completa de Stone en «Today» en el video a continuación.