SHARK GLAM: precio, detalles, comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Tiburón Beauty está haciendo una obra de teatro para la alfombra roja con su nuevo lanzamiento, The Shark Glam, su estilista más nuevo con un récord de cinco accesorios diferentes.

Sin embargo, lo que distingue a este lanzamiento no es solo la cantidad de archivos adjuntos, es la tecnología. El GlamourCon un precio de $ 449.99, combina un estilo de aire con herramientas de calor de cerámica, que ofrece dos versiones adaptadas al tipo de cabello: una para texturas rectas/onduladas, otra para rizado/tímido. Ambos vienen con el nuevo cepillo de cerámica Glossi ™ de Shark, que suaviza los hilos con hasta un 50% menos de frizz, y la plancha de aire Silki ™, que transforma el cabello húmedo en elegantes explosiones sin la necesidad de un calor extremo. La versión Curly/Cerry también incluye un difusor de definición de curvas y un peine de dientes ancho, herramientas tradicionalmente subrepresentadas en la categoría de estilo premium.

«Shark Glam ™ fue diseñado para abordar una necesidad insatisfecha, especialmente con el cabello texturizado», dijo la cmo de Shark Beauty Kleona Mack, en un comunicado. «Los tipos de cabello 3 y 4 han sido desatendidos durante mucho tiempo en la categoría de herramienta de estilo y sabíamos que era hora de elevar la barra. Nos desafiamos a nosotros mismos y a nuestros ingenieros a desarrollar nuevas innovaciones que resuelvan frustraciones reales de estilo reales para el daño de calor y los kits de herramientas desordenados hasta la falta de opciones efectivas para el cabello texturizado, mientras que el cabello textualizan los resultados de alto rendimiento para los tipos 1 y 2 de los cabello.

En un movimiento que lo distingue de la tan publicitada vapor de Dyson, Shark se inclina con fuerza en su narrativa de inclusión. La marca se ha asociado con una junta asesora de cabello con textura recién formada y afirma que el glamour se desarrolló con todos los tipos de cabello en mente, respaldado por pruebas reales, no solo eslóganes de marketing. Mientras tanto, su tecnología patentada de HeatSense ™ monitorea la temperatura 1,000 veces por segundo para mantener el flujo de aire por debajo de 302 ° F, minimizando el daño, especialmente en el cabello texturizado o tratado con color.

El momento es estratégico. El Estilo flexibleEl anterior múltiple de Shark, ganó una tracción inesperada entre los estilistas famosos y las personas influyentes de Tiktok por igual, apareciendo en manos de profesionales del cabello que trabajan con estrellas como Sydney Sweeney, Anne Hathaway y Sabrina Carpenter. Y aunque Shark aún no ha anunciado una cara de celebridades formal para el glamour, sus ambiciones de alfombra roja son claras.

El sharkglam ahora está disponible en el Sitio web de tiburonesAdemás de minoristas como Sephora.