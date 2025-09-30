Sharjah muestra el ascenso del director de emiratí Ali Fuad con dos documentos

Con solo 22 años, cineasta emiratí Ali Fuad ya está construyendo el tipo de carrera que una vez soñó mientras estaba sentado en los teatros oscuros en el Festival Internacional de Cine de Sharjah para Niños y Jóvenes. «He asistido desde que tenía 16 años», dice. «Miraba proyecciones y preguntas y respuestas con los cineastas y me decía: ‘Un día ese será yo'».

Este año, Fuad aparece en el círculo con dos documentales en la selección oficial: «Oh Yamal», una meditación sobre el pasado de los EAU Pearl Buced y «Guardians of the Mountains», una exploración de las tradiciones tribales conservadas durante más de milenios.

«Guardianes de las montañas» Cortesía de Ali Fuad

La tubería de Sharjah

Para Fuad, SIFF ha sido más que una plataforma: ha sido una tubería. Sirvió como jurado junior en 2021, una experiencia que le da crédito a agudizar su ojo crítico. «Nos trataron como jurados profesionales», recuerda con cariño. «Nos enseñaron a no decir que una película es buena o mala, sino a preguntar por qué. Esa confianza para interactuar con los cineastas con solo 18 años construyó mucho en mí».

Dos años más tarde, Fuad estrenó la «guerra de oficinas», un corto satírico que hizo como parte de sus cursos en la Universidad Middlesex en Dubai, antes de una audiencia del festival. «Ver tu película en la pantalla grande, con docenas de personas riendo y haciendo preguntas es realmente un sueño hecho realidad», relata. «Comienzas a darte cuenta de que no se trata solo de hacer películas, sino de conectarte con el público. Ese amor por la interacción crece con la nave».

Involucrar historias no contadas

Las entradas SIFF 2025 de Fuad continúan con su misión de destacar las historias de emirati locales. «Oh Yamal» revisa la historia de los buzos de perlas cuyo trabajo respaldó la economía de los EAU mucho antes de que la riqueza petrolera se volviera sinónimo de los Emiratos en particular, y el Golfo en general. «Crecimos escuchando estas historias, pero no había películas sobre ellas», explica. «Quería que la gente de hoy recordara la resiliencia de nuestros antepasados, el peligro del mar, los meses de distancia de las familias, los sacrificios».

Enmarca el peligro de largos meses en el mar, los buzos salen de casa sin saber si regresarían, a través de la música que los llevó. «No quería concentrarme solo en la lucha», señala. «Las canciones llevaron su espíritu. Hicieron que los buceadores las mantuvieran en marcha».

Él compara los cantos de una especie de archivo ancestral, voces que aún resuenan siglos después. «Ni siquiera necesitas entender las palabras», enfatiza Fuad. «Las emociones te dicen todo».

En «Guardianes de las montañas», Fuad gira su lente a la tribu Shihuh que vive en las montañas a lo largo de la frontera entre EAU-MOMANO. Su dialecto, prácticamente sin cambios durante dos milenios, resultó desafiante incluso para que él lo siguiera. “Cuando visité por primera vez, pensé: ‘¿Todavía estoy en los EAU?’ Sus tradiciones son completamente diferentes ”, comenta.

Los nervios iniciales dieron paso constantemente a una profunda confianza. Los lugareños lo recibieron calurosamente, enmarcando su película como parte de su propio esfuerzo para preservar y transmitir su cultura. Para Fuad, esa generosidad transformó el proyecto de un acto de documentación en una de administración cultural, donde se le encargó llevar las voces de Shihuh hacia adelante.

De ‘gafas mágicas’ a Middlesex

El viaje de cine de Fuad comenzó con solo 15 años con «Gafas mágicas», producido a través del programa Ministerio de Educación del Ministerio de Educación de los EAU. La breve fantasía, sobre los espectáculos que revelan las verdaderas intenciones de las personas, se hizo «principalmente por diversión», admite, pero encendió una pasión de por vida. «Ese amor por el cine comenzó a crecer. A partir de entonces, sabía que quería contar historias de mi cultura, de este entorno».

Más tarde se formó en la Escuela de Cine de Varsaw, donde estudió bajo veteranos de la industria que han trabajado en las principales producciones europeas y de Hollywood. «Aunque fue solo un año, se sintió como tres o cuatro años de experiencia», reflexiona. «Cada mes estaba en un set. Estar rodeado por ese entorno, por esa energía realmente me hizo quien soy hoy».

De vuelta en los EAU, Fuad dirigió comerciales y se unió al programa de estudio de cine árabe de Image Nation, donde aprendió a manejar las presiones de un set profesional. «Los comerciales son rápidos, elegantes, caros. Lo que me enseñó fue cómo manejar una tripulación y lidiar con la responsabilidad», observa. «Cuando me mudé a los documentales, me sentí más fácil: menos personas, menos equipo, más tiempo. Eso lo hizo más artístico».

Mirando hacia el futuro

Fuad ve su generación de cineastas emiratíes como cruciales para salvaguardar la identidad cultural en un mundo cada vez más globalizado. «La generación más joven está a la deriva del árabe, de las tradiciones locales», advierte. «Por eso es más importante que nunca hacer películas de emirati, archivar estas historias para que no estén perdidas».

Su ambición final es un documental de larga duración que narra la historia de los EAU desde las antiguas tradiciones hasta el presente. «Quiero una película en la que cualquiera que ingrese al teatro deja sabiendo todo sobre los EAU: buceo de perlas, beduinos, agricultura, desierto, el mar», enfatiza.

Más allá de eso, tiene la vista puesta en la ficción, ansioso por empujarse a narraciones que podrían parecerse en nada al trabajo que está haciendo ahora, un paso deliberado en un territorio desconocido, impulsado por el deseo de explorar los confines de su narración.

En lugar de simplemente un escaparate, Fuad ve a Siff como un lanzamiento de lanzamiento. Con el festival apostando en su mercado cinematográfico y aún más plataformas de redes, lo ve como un lugar para conocer a los colaboradores y generar un impulso sostenible hacia proyectos más grandes. Al estar en ese entorno, comenta, hace que la idea de dirigir una característica se sienta menos como un sueño y más como el siguiente paso.

Por ahora, sin embargo, está saboreando el momento. Después de haberse imaginado en el escenario del festival, Fuad ahora es un participante en dos veces, que comparte historias profundamente personales con el público que lo inspiró por primera vez. «No esperaba tener dos películas seleccionadas», reconoce. «Me motiva a seguir adelante. Festivales como Sharjah te hacen olvidar los días difíciles en el set. Te recuerdan por qué haces esto».