Sharjah defiende una nueva generación de narradores árabes que dan prioridad a lo digital

en este año Aeropuerto Internacional de Sharjah Festival de Cine para Niños y Jóvenesla próxima generación de cineastas árabes no espera permiso para crear. Armados con teléfonos móviles, aplicaciones de edición y una relación en evolución con la inteligencia artificial, están redefiniendo quién puede contar historias en todo Medio Oriente.

Para Fajer Saeed Alyileili, de 14 años, del emirato de Fujairah, el viaje comenzó en Instagram. “Vi que había una inscripción abierta para los jurados jóvenes para el festival de Sharjah”, recuerda. «Simplemente hice clic en el enlace y eso fue todo».

Utilizando únicamente su teléfono y aplicaciones gratuitas, realiza documentales cortos para crear conciencia sobre la contaminación en su ciudad natal, así como sobre la escoliosis, basándose en su propia experiencia con esta afección. «No necesito gastar una gran cantidad de dinero en equipos profesionales», comenta. «Puedo hacerlo con mi iPhone ahora mismo».

A través de aplicaciones como CapCut y asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, Alyileili ha encontrado un mentor digital. “Me ayudó cuando estaba estancada”, explica. «Le preguntaría sobre los ángulos, cómo editar o cómo escribir un guión. Es como mi asistente, pero las ideas siguen siendo mías».

Esa combinación de autonomía y asistencia define una creciente cultura creativa en la región. Para un documentalista jordano-palestino mohannad abu rizkquien consiguió un gran número de seguidores en línea al relatar historias humanas del mundo árabe, la tecnología ha eliminado barreras históricas. “Antes había que recurrir a guardianes como los canales de televisión locales, donde sólo se daba espacio a las ideas que resonaban entre los tomadores de decisiones”, explica.

Abu Rizk recuerda haber lanzado canales locales que rechazaron su trabajo por ser “demasiado poco convencional”. Hoy, sus proyectos de redes sociales llegan a millones de personas en todo el mundo. “Nos convertimos en una de las plataformas que tiene incluso más visualizaciones que esos canales”, señala. Aun así, advierte que la libertad digital tiene sus contrapartidas: «Las redes sociales también tienen sus guardianes: los algoritmos. Puedes perder tu voz creativa si empiezas a perseguir tendencias».

Esa tensión entre accesibilidad y autenticidad también resuena en Lujain Mohamed Hassan, un creador de medios de 18 años, estudiante de medicina y jurado junior en la duodécima edición del festival. Especializada en promoción y comunicación estratégica, considera que la IA y las herramientas móviles son de doble filo. “La inteligencia artificial y las herramientas móviles ciertamente han elevado los estándares de la creación de contenido”, reflexiona Hassan, sopesando su promesa con sus dificultades. «Pero tal vez nos hayamos vuelto demasiado dependientes de ellos. Corremos el riesgo de perder la esencia misma de la creatividad humana, la capacidad de pensar de manera divergente, conectar ideas y crear algo verdaderamente original».

Hassan utiliza la IA sólo para delinear y pulir sus ideas. “Lo veo como una ayuda o una guía, no como un sustituto”, explica. «Ningún algoritmo podrá jamás replicar la profundidad, la emoción y la espontaneidad de la mente humana».

Sus campañas digitales, centradas en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, han llegado a audiencias mucho más allá de las que podría alcanzar el cine tradicional. “Existen numerosos talleres en línea, tutoriales en vídeo y comunidades creativas a las que los jóvenes cineastas pueden unirse para ampliar sus habilidades y construir conexiones significativas”, añade.

La colaboración y la narración transfronteriza son lo que mantienen conectada a esta nueva generación de creadores. “Al principio, Internet estaba lleno de historias occidentales”, recuerda Abu Rizk. «Ahora, entre otros temas, puedo compartir narrativas de Gaza, de los amazigh en Egipto, historias que ni siquiera la gente de la región sabía que existían».

Para Yassir Idrissi, un veterano cineasta marroquí cuyo corto “Bottles” se proyectó en la competencia de cortometrajes árabes de Sharjah, el auge de la IA representa tanto una oportunidad como una precaución. «La IA es una herramienta», señala. “Me puede ayudar a reformular un tratamiento o diseñar un cartel, pero no puede sentir lo que yo siento”.

Idrissi, graduado de la Academia de Cine de los Países Bajos, todavía prefiere el cine a la pantalla del teléfono. “Tal vez sea de la vieja generación”, admite riendo, “pero creo que el lugar de una película está en los cines”. No obstante, elogia los programas impulsados ​​por los jóvenes de Sharjah. «Los jóvenes cineastas necesitan tutoría, gente con quien hablar, comentarios sobre sus guiones, orientación y festivales como Sharjah son un excelente punto de partida».

Esa cultura de tutoría está entretejida a lo largo de la programación del festival de este año. Talleres como “Introducción a la creación de contenido” de Sony y “Editando tu historia” de Nikon presentan a los participantes herramientas y flujos de trabajo profesionales. El festival también destaca a la próxima generación de talentos locales a través de iniciativas como FANN, la academia de medios para jóvenes de Sharjah dedicada a formar a jóvenes creadores en el cine, la fotografía y las artes digitales. Uno de sus estudiantes, Khaled Alhammadi, dirigió una sesión sobre creación de contenido, guiando a compañeros y jóvenes estudiantes a través de formas creativas de crear imágenes dinámicas para redes sociales utilizando fotografía, video y técnicas de edición.

“Ponte en una película con Waggish” permite a los estudiantes usar IA para transformar sus carteles de películas favoritas, mejorando los colores y estilos antes de perfeccionarlos en Adobe Illustrator. La sesión fue organizada por Waggish, un colectivo de diseño con sede en Sharjah mejor conocido por sus audaces pegatinas con infusión de cultura pop y su peculiar estética de la Generación Z, una marca local que se ha convertido en una piedra de toque creativa para la cultura juvenil en los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras tanto, “Mezclando cultura y medios digitales con Tamakan” unió arte y tecnología, enseñando a los participantes a diseñar vibrantes obras de arte digitales utilizando Procreate y Photoshop. Tamakan, una casa de diseño multidisciplinario y archivo digital, explora cómo se cruzan la cultura tradicional y los medios contemporáneos, una misión que se refleja en la fusión del patrimonio y la técnica moderna del taller. En conjunto, todas estas sesiones destacan cómo los líderes de la industria y los creativos locales están uniendo la educación, la tecnología y la narración cultural bajo un mismo techo.

Basándose en ese espíritu de aprender haciendo, Hassan reflexiona sobre cómo los programas interactivos del festival se traducen en habilidades del mundo real. “El festival nos empodera brindándonos experiencia práctica, desde evaluar películas hasta moderar proyecciones y preguntas y respuestas con cineastas y escolares”, enfatiza. «Nos alienta a amplificar nuestro impacto en la narración digital y móvil en toda la región».

A medida que el público navega por TikTok e Instagram, la línea entre el contenido social y el cine sigue difuminándose. Para estos creadores, eso no es una pérdida, es una liberación.

“Las historias que surgen hoy en nuestra región”, dice Abu Rizk, “las cuentan personas que finalmente tienen la libertad de contarlas en su propio idioma, con sus propios ojos, directamente en sus propios teléfonos”.