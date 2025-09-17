Shari Redstone sobre invertir en Sipur, acelerando la filantropía

Shari Redstone es «todo dentro».

Hace el año, Redstone significaba que el empresario de medios israelí Emilio Schenker cuando buscaba socios para su documental del 7 de octubre «Bailaremos nuevamente». Esta semana, la ex presidente de Paramount Global anunció que ella tiene realizó una inversión en su banner de producción de Sipur y se unirá a su junta directiva como presidente.

En el último episodio del podcast «Daily Variety», Redstone explica por qué se sintió tan atraída por la oportunidad en Sipur.

«Cuanto más sabía [Schenker]Cuanto más me encontraba con su equipo y entendía lo que estaba haciendo, más emocionado me entusiasmaba con esta oportunidad «, dice Redstone.» Para ser honesto, no estaba buscando involucrarme en otro negocio. Realmente estaba buscando centrarme en mi base y en el trabajo que estoy haciendo. Pero la realidad es que hay una consistencia real entre el trabajo que está haciendo en el trabajo que estoy haciendo en mi base. Crean un gran contenido. Tienen un equipo fenomenal, tienen un modelo de negocio diferenciado y tienen la visión de ser el primer estudio de producción internacional de Israel «.

Cuando se le preguntó sobre el alcance de su participación en la gestión de la compañía, Redstone es claro: «Estoy muy en cuenta».

Redstone es consciente de cuán difícil es el clima social y comercial para Israel dada la devastación en Gaza que ha sido librada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, el controvertido primer ministro de Israel. La guerra provocada por el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, y la crisis humanitaria que ha seguido es por eso que se debe hacer más para abordar el odio centenario que impulsa la lucha actual.

«La razón por la que creo que es tan importante estar en Israel, y por qué creo que han hecho un gran trabajo, es que en Israel y, francamente, en otros mercados internacionales, hay muchos talentos creativos increíbles, tanto en la pantalla como fuera de la pantalla. Hay muchas personas allí que saben cómo contar grandes historias, y puede tener ese talento creativo con un modelo financiero muy diferente a lo que usted tiene aquí en los Estados Unidos,», dice Redstone. «Debido a algunos de los desafíos que existen en Israel, trabajamos aún más duro para encontrar a las personas adecuadas para trabajar. Estoy muy entusiasmado con lo que vamos a poder traer al mundo del entretenimiento».

En cuanto a las fuerzas geopolíticas de Buffettinging Israel y el Medio Oriente, Redstone ve la necesidad de que los medios trabajen en concierto con la filantropía y los esfuerzos cívicos para alentar la paz y la inclusión.

«Estamos viendo los boicots [against Israeli firms] Eso está teniendo lugar, al igual que, hemos visto en los campus universitarios y en cualquier otro lugar. Pero esa es exactamente la razón por la que estoy tan emocionado de trabajar con Sipur para abordar estos problemas y crear contenido que podríamos tener que luchar por la distribución. Es posible que tengamos que ser agresivos en cómo lo vemos, pero esa es la oportunidad «, dice Redstone.» Siempre he dicho que tenemos la responsabilidad y la obligación de usar nuestras voces y usar nuestras plataformas para marcar la diferencia. Y veo trabajar con Sipur y ayudarlos a lograr su éxito como una oportunidad. No quiero duplicar los desafíos. Realmente quiero aprovechar la oportunidad de presentar un Israel diferente y lograr el éxito que sé que podemos lograr «.

Redstone también se dirige a su larga duración de Fund de Venture Advancit Capital y su enfoque.

«Nuestro último fondo está más alrededor de Crypto and AI. Para ser honesto, si quieres participar en Crypto and AI, es algo que realmente necesitas hacer a tiempo completo. No puedes sumergirte», dice. «Así que todavía estoy muy involucrado con algunas de nuestras compañías de cartera que continúan existiendo. Pero mi yerno [Jason Ostheimer] Realmente ha tomado la delantera en mucho de lo que estamos haciendo en el futuro «.

También en el episodio de hoy, VariedadEl editor comercial de los negocios, Todd Spangler y el editor de noticias de televisión, Joe Otterson, discuten el estado de la obra en Paramount, la tienda que Redstone acaba de vender a David Ellison y Redbird Capital de Skydance Media. Otterson discute sus recientes informes en el estado de ánimo en CBS después del Network se encontró en el fuego cruzado del proceso de fusión Paramount-Skydance.

Los rumores sobre el interés de Paramount en Warner Bros. Discovery han circulado por algún tiempo, pero la decisión de moverse más temprano que tarde, sorprendió a la industria. WBD está en el proceso de desinvertir la mayoría de sus canales de cable lineal, lo que dejará a HBO y Warner Bros. en una empresa mucho más pequeña. Pero Ellison está listo para presentar una oferta pronto para toda la empresa.

«La calle interpreta esto, ya que quieren evitar una guerra de ofertas para HBO y los activos de transmisión y el lado del estudio del negocio. Al mudarse ahora, se ponen frente a otros postores potenciales que quieren elegir cereza, en palabras de uno de los analistas, solo los activos más atractivos y no y, por cierto, gran parte de la deuda», dice Spangler. «Warner Bros. tiene una enorme cantidad de deuda. Por lo tanto, el Warner Bros. independiente no sería tan apalancado y lo convertiría en un objetivo de adquisición más atractivo. Eso significaría un proceso de licitación que podría incluir Netflix. Puede incluir Apple, podría incluir Comcast o Amazon».

